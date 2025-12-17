InícioDiversão e Arte
FAMOSOS

Biancardi revela como lida com críticas ao relacionamento com Neymar

A influenciadora refletiu sobre exposição, maternidade e relação com o jogador

Biancardi revela como lida com críticas ao relacionamento com Neymar - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Biancardi revela como lida com críticas ao relacionamento com Neymar - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Bruna Biancardi abriu o coração e falou sobre seu relacionamento com Neymar, e como ela buscou se blindar das críticas atribuídas a eles, em meio às polêmicas que já o cercaram desde o início.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em entrevista à revista Crescer, a influenciadora digital admitiu que costumava absorver as opiniões contrárias. "Eu me deixava levar pelos comentários, pelas críticas das pessoas que não sabem e não vivem o nosso relacionamento. Eu acabava absorvendo isso, de certa forma. Mas aprendi que tinha que ouvir meu coração, fazer o que eu tinha que fazer pela minha família e, hoje, a gente vive uma nova fase", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Também percebi, convivendo com outras mulheres, que existem problemas em todos os relacionamentos. Nenhum relacionamento é perfeito. Tem fases, momentos", refletiu Bruna Biancardi, que refletiu acerca da grande exposição do seu relacionamento com Neymar.

"A diferença é que o meu é exposto – o que deixa tudo muito mais delicado. Mas o amor é a base de tudo. Aprendemos com os erros e, hoje, estamos aqui, felizes, com a nossa família", afirmou ela, que é mãe de Mavie, de 1 ano, e Mel, de 5 meses, frutos da relação com o jogador do Santos.

O post Bruna Biancardi revela como lida com críticas ao relacionamento com Neymar foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 17/12/2025 12:31
SIGA
x