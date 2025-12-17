Biancardi revela como lida com críticas ao relacionamento com Neymar

Bruna Biancardi abriu o coração e falou sobre seu relacionamento com Neymar, e como ela buscou se blindar das críticas atribuídas a eles, em meio às polêmicas que já o cercaram desde o início.
Em entrevista à revista Crescer, a influenciadora digital admitiu que costumava absorver as opiniões contrárias. "Eu me deixava levar pelos comentários, pelas críticas das pessoas que não sabem e não vivem o nosso relacionamento. Eu acabava absorvendo isso, de certa forma. Mas aprendi que tinha que ouvir meu coração, fazer o que eu tinha que fazer pela minha família e, hoje, a gente vive uma nova fase", disse.
"Também percebi, convivendo com outras mulheres, que existem problemas em todos os relacionamentos. Nenhum relacionamento é perfeito. Tem fases, momentos", refletiu Bruna Biancardi, que refletiu acerca da grande exposição do seu relacionamento com Neymar.
"A diferença é que o meu é exposto – o que deixa tudo muito mais delicado. Mas o amor é a base de tudo. Aprendemos com os erros e, hoje, estamos aqui, felizes, com a nossa família", afirmou ela, que é mãe de Mavie, de 1 ano, e Mel, de 5 meses, frutos da relação com o jogador do Santos.
