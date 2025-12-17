Zé Felipe reage a rumores envolvendo a sexualidade de Ana Castela - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Zé Felipe usou as redes sociais nesta última terça-feira (16), e reagiu à polêmica envolvendo a sexualidade de sua namorada, Ana Castela.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Através dos Stories do Instagram, o cantor publicou uma foto ao lado da cantora, ‘desmentindo’, na legenda, os rumores de que a ‘Boiadeira’ fosse homossexual. "Ela não é ‘sapatão’. Beijo", escreveu ele.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A declaração feita pelo filho de Leonardo se deu após a repercussão causada por insinuações levantadas por Vivi Wanderley, acerca da sexualidade de alguns famosos, incluindo Ana Castela.

Segundo internautas, a cantora teria sido uma das personalidades que Vivi insinuou serem gays. "Eu tenho certeza de que [áudio censurado] é ‘sapatão'", disse Duda Wilken, se referindo a Ana, no vídeo que viralizou e deu origem à polêmica. "Meu Deus! Mas isso é verdade. Meu gaydar apita também", concordou Vivi.

O post Zé Felipe reage a rumores envolvendo a sexualidade de Ana Castela na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.