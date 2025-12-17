A trama, prevista para ir ao ar na faixa das 22h30, fará uma dobradinha com Mãe, a partir de 5 de janeiro - (crédito: Divulgação)

A Record anunciou a exibição de Chamas do Destino, novela turca inédita no Brasil. A trama, prevista para ir ao ar na faixa das 22h30, fará uma dobradinha com Mãe, a partir de 5 de janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, os índices satisfatórios das produções internacionais motivaram o canal a apostar em um novo folhetim internacional. Além disto, o fato da trama ocupar a faixa destinada a linha de shows é uma estratégia que possui como objetivo de consolidar a vice-liderança sobre o SBT.

Chamas do Destino possui como tema principal "a libertação e união feminina diante da violência doméstica e das injustiças sociais". Segundo a sinopse, a novela narra a história de Cemre (Demet Evgar), Ruya (Dilan Cicek Deniz).

Enquanto Cemre tenta escapar do pesadelo de um casamento violento e retira sua filha de um lar tóxico, Ruya passa a enxergar as atitudes questionáveis do próprio pai.

Leia também: Zé Felipe reage a rumores envolvendo a sexualidade de Ana Castela

Intitulada originalmente Alev Alev (2020), a versão turca tem no elenco: Demet Evgar, Dilan Cicek Deniz, Hazar Erguclu, além de Berkay Ates que integra o elenco de Mãe. A adaptação é de Burcu Gorgun, com roteiro de Damla Serim, Toprak Karaohlu é direção de Ahmet Katiksi.

Leia também: Globo define equipe de colaboradores da próxima novela das nove

O post Chamas do Destino: Record traça estratégia contra o SBT com estreia de nova novela turca foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.