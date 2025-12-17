Globo define equipe de colaboradores da próxima novela das nove

A obra é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner - (crédito: Reprodução/Globo)

A Globo está acertando os principais detalhes em torno da equipe de produção de Quem Ama, Cuida, a próxima novela das nove do canal, que estreia no final do primeiro semestre do ano que vem, no lugar de Três Graças.

Segundo informações do jornal O Globo, a obra escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner, teve seu time de colaborades definido: Bruno Segadilha, Julia Laks, Martha Mendonça e Wendell Bendelack.

Na trama, o milionário Artur (Antonio Fagundes) está cansado de bancar os dois irmãos e resolverá deixar a fortuna para sua fisioterapeuta, Adriana (Leticia Colin), a mocinha da história. Para garantir que a moça receba o dinheiro quando ele morrer, o personagem se casará com ela.

Pouco depois do casamento, todavia, o ricaço será misteriosamente assassinado, e a culpa recairá sobre Adriana, que acabará presa. Após anos na cadeia, ela tentará provar sua inocência e se vingar, contando com a ajuda do advogado Pedro (Chay Suede), com quem formará par romântico.

