Jordana Mascarenha lança livro no Paradeiro Café sobre interação no teatro

A artista e pesquisadora Jordana Mascarenhas lança, nesta quinta-feira (18/12), o novo livro Dramaturgias Radicais: experiências em teatro um para um. O lançamento será no Paradeiro Café, a partir das 18h30. A obra apresenta uma investigação aprofundada sobre interações no teatro entre platéia e público, com formato cênico em que uma artista atua diretamente para uma única espectadora, criando encontros íntimos, éticos e profundamente relacionais.
O livro é o resultado da pesquisa de mestrado da autora no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de Brasília (UnB) e reúne dez anos de trajetória iniciada no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq). Em entrevista divulgada, Jordana diz que a investigação começou no espetáculo Inominável, que a impulsionou a explorar dramaturgias construídas na presença, na escuta e na relação direta com o público. “A partir dos encontros com quem assistia, surgiu o desejo da pesquisa, principalmente pelas dramaturgias que esses encontros geraram ou podem gerar”, afirma a autora.
Na publicação, o teatro um para um é apresentado como uma prática estética e política capaz de deslocar os papéis tradicionais de cena e plateia. O livro reúne relatos de processo, experiências imersivas e reflexões sobre memória, mitologia pessoal, escuta ética, vulnerabilidade e dramaturgia relacional, em diálogo com trabalhos brasileiros e latino-americanos que também investigam a criação em pequena escala.
Serviço
Dramaturgias Radicais: experiências em teatro um para um
Lançamento nesta quinta-feira (18/12), às 18h30, no Paradeiro Café (309 Norte). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.
