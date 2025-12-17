Bolsonaro pede camisa do Flamengo para assistir final contra PSG

Mesmo preso em regime fechado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve acompanhar a final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (17/12). Segundo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o pai pediu uma camisa do Flamengo para assistir à partida contra o Paris Saint-Germain (PSG), marcada para as 14h, no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

O pedido foi feito durante uma visita do senador à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está detido desde 22 de novembro. A informação foi dada por Flávio Bolsonaro durante participação no podcast Inteligência Ltda., transmitido nessa terça-feira (16) ao comentar o estado de saúde do ex-presidente e a rotina recente de visitas.

“Estive lá hoje com ele. Ele estava com uma feição um pouco melhor, mais sorridente, elogiando a entrevista que eu tinha dado para o Ratinho. Ele chegou a pedir para eu trazer uma camisa do Flamengo para assistir ao jogo contra o PSG e torcer pelo Flamengo na final do mundial”, afirmou o senador.

Apesar de pedir a camisa do Flamengo, o ex-presidente é conhecido por ser um torcedor bem “flexível” ou “vira folha”, como se diz no futebol. Bolsonaro já foi visto publicamente com camisas de vários times brasileiros, inclusive de rivais históricos. Se hoje vai vestir o rubro-negro do Flamengo, ele já ostentou o preto e branco do Vasco, além de aparecer com camisas de Palmeiras e Corinthians, Atlético e Cruzeiro, Internacional e Grêmio, entre outras.

Dias melhores e piores

Na mesma fala, Flávio relatou oscilações no quadro de saúde do pai, mencionando dificuldades para dormir e episódios recorrentes de mal-estar. Segundo ele, o ex-presidente tem alternado dias melhores e piores, o que, na avaliação do senador, estaria relacionado ao impacto emocional das decisões judiciais recentes. Flávio voltou a classificar as condenações impostas ao pai como “absurdas” e disse ver Bolsonaro como vítima de perseguição política.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por liderar uma organização criminosa que buscava impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de 2022.

O ex-presidente acompanhará à distância a decisão do torneio internacional. PSG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), pela final da Copa Intercontinental 2025.