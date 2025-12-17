Affair de Dudu Camargo, Saory se declara ao ex Marcello Novaes ao vivo

Uma declaração durante a festa de "A Fazenda 17", na madrugada desta quarta-feira (17), acabou se transformando em mais um foco de polêmica nas redes sociais.
A situação envolveu Saory Cardoso, que está na final do reality e vive um affair com Dudu Camargo, e terminou com um recado direcionado ao ator Marcello Novaes, ex-namorado da peoa.
A confusão começou após uma conversa entre Saory e Yoná Sousa. Durante a interação, a ex-Netflix comentou que Marcello estaria organizando mutirões de votação em favor da loira.
A informação despertou desconfiança, já que o ator é contratado da Globo e, teoricamente, não poderia se manifestar em apoio a um programa da Record.
Diante disso, Saory decidiu esclarecer a história e foi questionar Fernando Sampaio, que afirmou não ter conhecimento de qualquer mobilização do tipo.
Foi nesse contexto que Saory resolveu provocar. “Achei que você ia chamar o Marcello (Novaes) pra conversar. Você não tem contato, WhatsApp?”, perguntou ela a Fernando.
Ao ouvir que ele mantinha contato com o ator, a peoa completou: “Manda um beijo pra ele. Diz assim: 'ela mandou um beijo'”.
O trecho rapidamente passou a circular no X, antigo Twitter, e provocou uma enxurrada de comentários negativos direcionados à finalista.
“Só faz m*rda até o final impressionante!”, escreveu um internauta. “Essa aí enganou o Dudu direitinho”, opinou outro usuário da rede.
As críticas continuaram em tom ainda mais ácido. “Enquanto isso, o Marcello mandando indiretas pra ela e chamando de 'irrelevante'... kkkk”, debochou um perfil.
“Loira cafajeste demais. O menino só vai sofrer com ela aqui fora. Esse é aquele tipo de mulher que te leva do céu a arrastar o chifre no inferno”, disparou outro comentário.
Saory: “Achei que você ia chamar o Marcello (Novaes) pra conversar. Você não tem contato, WhatsApp?”— Central Reality (@centralreality) December 17, 2025
Fernando: “Tenho”
Saory: “Manda um beijo pra ele. Diz ‘Ela mandou um beijo’” #AFazenda
pic.twitter.com/WaMdg0wiI8
