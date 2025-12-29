Como foi o ano de 2025 dos famosos? Confira

O ano de 2025 foi intenso para o mundo das celebridades. Enquanto alguns viveram conquistas histórias, prêmios inéditos e reconhecimento internacional, outros enfrentaram acidentes, polêmicas, prisões, crises pessoais e desafios profissionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dois anos após um grave atropelamento que quase lhe tirou a vida, o ator Kayky Brito, por exemplo, voltou a assustar o público ao sofrer mais um acidente. Ele caiu de bicicleta ao passar por um buraco na rua e precisou levar pontos na cabeça. Mesmo assim, tratou o episódio com leveza, dizendo estar bem e já em casa. A queda trouxe de volta as lembranças do acidente de 2023, quando sofreu politraumatismo e traumatismo craniano e precisou passar por um longo processo de fisioterapia.

A influenciadora Maya Massafera também teve um ano delicado. Após passar por mais uma cirurgia estética no final de 2025, ela enfrentou uma infecção pós-operatória e desabafou sobre dores e dificuldades no processo de recuperação. Ao longo do ano, Maya também passou por outro procedimento feito no exterior para mudar permanentemente a cor dos olhos.

Brilho no cinema brasileiro

Se para uns, o ano foi turbulento, para Fernanda Torres foi simplesmente histórico. Impulsionada pelo sucesso de Ainda Estou Aqui, a atriz se tornou a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama e ainda conquistou uma indicação ao Oscar. A atuação também rendeu projeção internacional e capa de revistas como a norte-americana Cultured Magazine, a holandesa Numéro Netherlands e a brasileira CLAUDIA, além da prestigiada The Hollywood Reporter. O título de Destaque do Ano em premiações nacionais também é da brasileira.

O mesmo filme rendeu a Selton Mello um ano extraordinário, celebrando a vitória inédita do Brasil no Oscar de Melhor Filme Internacional. Além do reconhecimento, o ator confirmou presença no filme Anaconda, ao lado de Jack Black e Paul Rudd, e foi homenageado no CCXP25. Em uma conquista pessoal, celebrou três anos sem fumar.

Outro brasileiro que fez história fora do país foi Wagner Moura. A atuação em O Agente Secreto lhe rendeu a Palma de Ouro de Melhor Ator no Festival de Cannes, um feito inédito para o Brasil. O desempenho foi elogiado por veículos como The New York Times, The New Yorker e Rolling Stone.

Cenário musical

Na música, Bad Bunny dominou 2025. O álbum Debí Tiras Más Fotos foi um dos mais ouvidos em todo o planeta, levando cinco Grammys Latinos e fez do cantor o artista mais escutado do mundo no Spotify, ultrapassando 20 bilhões de streams.

Já a brasileira Iza viveu um ano intenso, tanto artisticamente quanto na vida pessoal e romântica. Ela abriu uma nova fase na carreira, explorando o reggae e afrobeat, lançou singles como Caos e Sal e Tão Bonito e marcou presença em grandes festivais, como The Town e o Prêmio Multishow. Iza ainda retomou o posto de rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense.

Fora dos palcos, no entanto, sua vida virou pauta após a exposição de traições de Yuri Lima, confirmadas por ela em um vídeo nas redes sociais, e reveladas enquanto ainda estava grávida. O casal chegou a reatar, Yuri deixou o futebol e se mudou para São Paulo, mas no fim deste ano, notícias de separação voltaram a circular.

O cantor Belo, profissionalmente, lotou shows como o Suzano Music Festival, lançou o projeto Belo in Concert, anunciou o Navio do Belo e ainda estreou como ator na novela Três Graças da TV Globo.



Esporte

No esporte, 2025 foi marcado por consagrações e frustrações. O francês Ousmane Dembelé viveu a temporada mais brilhante da carreira, venceu a Bola de Ouro após liderar o PSG à inédita conquista da Liga dos Campeões, além da dobradinha nacional.

No Flamengo, Arrascaeta assumiu de vez o protagonismo da camisa 10 após a saída de Gabigol, chegando a artilharia de 25 gols e 20 assistências na temporada. Filipe Luís, agora técnico, teve um primeiro ano vitorioso no comando rubro-negro, conquistando Brasileirão, Libertadores, Supercopa e Carioca, além de Copa Challenger e Derby das Américas durante as disputas para o Título do Intercontinental.

Já o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, enfrentou mais um ano marcado por uma nova lesão grave que o afastou dos gramados por meses. Ele sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda em dezembro. Nas últimas três temporadas, o atleta ficou de fora de 67% dos jogos do Real por saúde. Antes desse novo problema, ele havia retornado a campo após cerca de 8 meses afastado por outro grave problema de ligamentos no joelho. Este último, pode ser que interrompa sua ida à Copa do Mundo de 2026.

Leia também: O que você precisa saber sobre como planejar gestação para 2026

Polêmicas

O rapper Oruam, apesar de lançar o álbum Liberdade, passou boa parte do ano envolvido em prisões e disputas judiciais. Em fevereiro, foi preso por realizar manobra perigosa durante uma blitz, sendo liberado no mesmo dia após pagar fiança. No fim de julho, ele foi novamente detido em uma operação que terminou com sua prisão preventiva. Ele ficou 69 dias na Penintenciária de Bangu antes de ser solto no fim de setembro por decisão do STJ.

Também teve seu nome vinculado a um projeto de lei conhecido como "Lei Anti-Oruam", proposto por políticos conservadores para restringir contratações de artistas que supostamente fariam apologia ao crime ou uso de drogas.

O ano também foi difícil para MC Poze do Rodo, que foi preso por suposto envolvimento com o Comando Vermelho (CV) e por apologia ao crime em suas músicas, tornou-se réu em um processo criminal e ainda anunciou o fim do casamento com a influenciadora Vivi Noronha.

O influenciador Hytalo Santos, juntamente com o marido, Israel Nata Vicente, também foram presos em agosto após investigações do Ministério Público por suspeitas envolvendo exploração e adultização infantil em vídeos publicadas nas redes sociais.

No caso da influenciadora Virginia Fonseca, o ano foi marcado por altos e baixos. O casamento de 5 anos com o cantor Zé Felipe chegou ao fim em maio, juntos eles tiveram 3 filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Além disso, compareceu ao Senado para depôr na "CPI das Bets", que investiga campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas online.

A empresária passou a viver uma vida ainda mais de luxo, depois que assumiu o relacionamento com o jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior. Ela também estreia no carnaval de 2026 como Rainha de Bateria da Grande Rio, o que gerou grandes críticas por parte dos internautas devido ao que consideram como "falta de samba no pé".