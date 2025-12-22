Bruna Griphao fala sobre vida amorosa: "Estou focada"

Bruna Griphao abriu o coração sobre a vida pessoal. A atriz, que não é vista nas telinhas desde que integrou o time de participantes do BBB 23, fez confissões acerca das relações amorosas.
Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista destacou que está solteiríssima, e que o foco atual é na sua vida profissional e nos preparativos para desfilar como musa do Salgueiro, no Carnaval do ano que vem.
"Eu estou solteira e acostumada a sê-la. Estou tão focada na minha vida e nas minhas coisas que eu não consigo nem pensar em relacionamento. Então, acho que, para eu me relacionar com alguém, tem que ser alguém que faça muito sentido, que seja muito bom e acrescente muito no meu universo. Eu tenho uma correria grande e não vejo como prioridade. Se acontecer, aconteceu", declarou Bruna Griphao. A ex-BBB, por sua vez, destacou sua mudança na percepção sobre a vida amorosa atualmente.
"Quando a gente se conhece, se basta e sabe o que merece, o sarrafo fica mais alto. Então tem que ser uma pessoa que faça muito sentido para eu dedicar meu tempo, investir, porque relacionamento requer tempo e esforço. Eu estou muito ocupada com o trabalho, com a minha família e com meus amigos, que também precisam de tempo", disse Bruna.
