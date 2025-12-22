HBO Max confirma segunda temporada da novela 'Beleza Fatal'

A HBO Max confirmou a segunda temporada da novela brasileira Beleza Fatal, que estreou na plataforma em janeiro deste ano. Ainda não há data prevista de lançamento. Protagonizada por Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli, a primeira temporada teve 40 capítulos e marcou a entrada da plataforma de streaming no formato de novelas.
Raphael Montes, criador da obra e conhecido por trabalhos como Bom dia, Verônica e A menina que matou os pais, anunciou a novidade pelas redes sociais. “Graças a você, que assistiu cada capítulo e comentou muito sobre a novela, eu estou preparando uma trama bombástica e muito botocada”, afirmou.
A trama segue a história de Sofia (Camila Queiroz), que passa pela prisão injusta e assassinato da mãe. A personagem é acolhida pela família Paixão, que perdeu a filha após uma cirurgia plástica clandestina. Juntos, lutam contra os responsáveis pelas tragédias: Lola (Camila Pitanga) e Benjamín Argento (Caio Blat), herdeiro de um império de beleza.