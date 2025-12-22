Daniel Dantas fala sobre fim de contrato com a Globo

Reflexivo, Daniel Dantas apontou que têm acompanhado as diversas mudanças ocorrentes na mídia como um todo - (crédito: Reprodução/Globo)

Daniel Dantas, conhecido por diversos trabalhos nas telinhas, não é visto nas novelas desde 2021, quando integrou o elenco de Um Lugar ao Sol, e abriu o jogo sobre a escassez de oportunidades de fazer seu retorno.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista veterano destacou que atualmente não possui mais contrato fixo com a Globo. "Por enquanto, não há pretensão de televisão. A TV é algo que depende muito de convites das pessoas que estão produzindo. Eu não tenho mais contrato com a Globo e, pelo que sei, hoje são muito poucos os que têm", disse.

Reflexivo, Daniel Dantas apontou que têm acompanhado as diversas mudanças ocorrentes na mídia como um todo. "Eu não posso dizer que entendo exatamente como essa mudança está funcionando. Acho que pode haver coisas muito boas, assim como coisas antigas que continuam válidas. Sempre existe o discurso de que uma novidade vai destruir a outra, e na maioria das vezes isso não acontece. Mas há muitos perigos", declarou o ator, que destacou o vício nas telas e os riscos que ela oferta.

"Eu não tenho absolutamente nenhum problema com tecnologia. Uso programas básicos de computador, sou apaixonado por ficção científica, ciência e tecnologia", apontou Daniel Dantas. "O problema não é a tecnologia em si, mas o modo como ela se torna vício, especialmente no uso de redes sociais e do celular", declarou.

