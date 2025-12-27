Simaria exibe maiô vermelho coladinho com óculos escuros

A artista sertaneja é conhecida por sua forte presença digital e costuma dividir momentos do dia a dia com os fãs - (crédito: Reprodução/Instagram)

Simaria voltou a movimentar as redes sociais nesta semana ao compartilhar um registro ousado em seu perfil. A cantora posou usando um maiô vermelho colado ao corpo, peça que destacou suas curvas e reforçou seu estilo marcante. O clique, feito em frente ao espelho, rapidamente chamou atenção dos seguidores, que não pouparam comentários e elogios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A artista sertaneja é conhecida por sua forte presença digital e costuma dividir momentos do dia a dia com os fãs. Nesta publicação, além do visual poderoso, ela combinou a produção com óculos escuros, reforçando o ar de confiança e sensualidade.

Não demorou para que a postagem se tornasse assunto entre os internautas, que lotaram a seção de comentários com mensagens de admiração. Muitos ressaltaram a boa forma da artista, enquanto outros destacaram a escolha do look vermelho, cor frequentemente associada à paixão e intensidade.

Leia também: Sasha Meneghel faz topless na praia ao lado do marido e de Xuxa

Sempre atenta à relação próxima com o público, Simaria segue cultivando sua imagem de maneira espontânea, misturando momentos de descontração com produções cheias de estilo. Mais uma vez, a cantora conseguiu transformar uma simples foto em um evento que dominou a atenção dos fãs.

Leia também: Saiba detalhes do quadro de saúde de Galvão Bueno após internação

O post Simaria exibe suas curvas usando maiô vermelho coladinho e faz clima esquentar nas redes sociais foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.