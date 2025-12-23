Paolla Oliveira desabafa nas redes e possível motivo de término vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Depois de tornar público o fim do relacionamento de quase cinco anos com Diogo Nogueira, Paolla Oliveira voltou a ser assunto nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Internautas resgataram um vídeo antigo no qual a atriz fala abertamente sobre dificuldades vividas ao longo do namoro com o cantor.

Na gravação, publicada anteriormente em suas redes, Paolla surge em um tom reflexivo ao comentar os impactos da rotina profissional intensa de ambos.

Ela relata o desejo de equilibrar melhor o tempo dedicado ao trabalho e à vida pessoal.

"Todo mês, todo ano, todo tempo a gente diz que vai fazer diferente, que a gente vai trabalhar menos, que a gente vai ter mais um tempo pro outro", declarou.

Em seguida, a atriz detalha como a incompatibilidade de agendas afetava a convivência do casal.

"Mas aí, quando eu vejo, tá Diogo pra um lado e eu pra outro. É sempre assim. E eu não sou muito grudenta não. Mas eu fiquei pensando numa maneira de contornar isso", afirmou.

Ainda no vídeo, Paolla apresenta uma alternativa para minimizar a distância causada pelos compromissos profissionais.

"Por isso, vim te fazer uma proposta Diogo Nogueira: pra cada dia longe, uma hora de pausa juntos. E aí, topa?", disse ela.

A reaparição do vídeo após o anúncio do término intensificou comentários nas redes sociais e alimentou os rumores de que a relação já estava estremecida há algum tempo.