Paolla Oliveira desabafa nas redes e possível motivo de término vem à tona

Depois de tornar público o fim do relacionamento de quase cinco anos com Diogo Nogueira, Paolla Oliveira voltou a ser assunto nas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Internautas resgataram um vídeo antigo no qual a atriz fala abertamente sobre dificuldades vividas ao longo do namoro com o cantor.
Na gravação, publicada anteriormente em suas redes, Paolla surge em um tom reflexivo ao comentar os impactos da rotina profissional intensa de ambos.
Ela relata o desejo de equilibrar melhor o tempo dedicado ao trabalho e à vida pessoal.
"Todo mês, todo ano, todo tempo a gente diz que vai fazer diferente, que a gente vai trabalhar menos, que a gente vai ter mais um tempo pro outro", declarou.
Em seguida, a atriz detalha como a incompatibilidade de agendas afetava a convivência do casal.
"Mas aí, quando eu vejo, tá Diogo pra um lado e eu pra outro. É sempre assim. E eu não sou muito grudenta não. Mas eu fiquei pensando numa maneira de contornar isso", afirmou.
Ainda no vídeo, Paolla apresenta uma alternativa para minimizar a distância causada pelos compromissos profissionais.
"Por isso, vim te fazer uma proposta Diogo Nogueira: pra cada dia longe, uma hora de pausa juntos. E aí, topa?", disse ela.
A reaparição do vídeo após o anúncio do término intensificou comentários nas redes sociais e alimentou os rumores de que a relação já estava estremecida há algum tempo.
Saiba Mais
- Mariana Morais Após 8 anos de hiato, ConeCrewDiretoria volta à cena com o álbum "C.O.N.E
- Mariana Morais VÍDEO: Viih Tube mostra como ficou a mão do filho após acidente com carro
- Mariana Morais Fiuk detona Fábio Jr. em nova música e expõe dilema familiar
- Mariana Morais Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do namoro e motivo vem à tona
- Mariana Morais Filho de Viih Tube vai parar na UTI após acidente e passa por cirurgia
- Mariana Morais Havaianas e Fernanda Torres: bolsonaristas boicotam marca e fazem acusações à atriz
- Mariana Morais Havaianas e Fernanda Torres: bolsonaristas boicotam marca e fazem acusações à atriz