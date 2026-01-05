Os lançamentos mais aguardados de 2026 nos streamings

Um novo ano começa e, além de organizar as metas profissionais, é importante valorizar os momentos de lazer e descanso durante a rotina corrida. Não há nada melhor para distrair a cabeça do que um bom filme ou uma longa maratona de séries, então pegue a pipoca e o controle remoto e confira as estreias mais aguardadas de 2026 no streaming, desde as adaptações literárias até as produções inéditas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Aumentando seu já extenso catálogo de filmes originais, a Netflix está produzindo os longas 11817 e Sussurros do abismo. Estrelado por Wagner Moura e Greta Lee, o primeiro é um thriller de ficção científica que se passa em um mundo em que as pessoas não podem sair de dentro de casa e precisam lutar para sobreviver contra a falta de mantimentos e as ameaças do mundo exterior.

Já o segundo, com Robert De Niro e Adam Scott, acompanha um escritor de romances policiais que precisa pedir ajuda ao pai, um detetive aposentado, quando seu filho de oito anos é sequestrado. Os dois só não esperavam que iam descobrir conexões entre o sumiço da criança e os casos de um serial killer condenado, conhecido como O homem dos sussurros. Ambos os filmes estão em pós-produção e ainda não têm data de estreia definida.

Leia também: Esta série é sucesso de público e crítica e uma das favoritas ao Emmy

Adaptações literárias

Ainda na Netflix, no dia 29 de janeiro, será lançada a primeira parte da quarta temporada de Bridgerton. No baile de máscaras anual da mãe, Benedict Bridgerton conhece e se apaixona por uma dama misteriosa. Determinado a seguir a nova paixão, ele se esforça para reencontrar a jovem que não sai da sua cabeça. A segunda leva de episódios chega na plataforma em 26 de fevereiro. Similar à dinâmica da família regencial, que segue um personagem por livro e/ou temporada, a Prime Video está adaptando a saga Off Campus — Amores improváveis, que acompanha os dramas amorosos do time de hockey de uma universidade fictícia nos Estados Unidos. A primeira temporada, que mostra o relacionamento dos personagens Hannah e Garrett, estreia este ano no streaming.

Muito antes de Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia explorarem o universo de Nárnia, os pequenos Gregório e Polly chegaram às terras desconhecidas, que ainda levavam outro nome, onde foram perseguidos por uma rainha malvada, um mago e um cocheiro. Essa é a história de O sobrinho do mago, o sexto livro publicado das Crônicas de Nárnia, que funciona como um prelúdio dos eventos de O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Dirigida e roteirizada por Greta Gerwig, a história será adaptada em um filme, que tem estreia prevista para dezembro, na Netflix.

Outra franquia que retorna em 2026 é Game of Thrones: além da aguardada terceira temporada de Casa do Dragão, chega na HBO Max, no próximo dia 18, o seriado O cavaleiro dos sete reinos. A produção, que também antecede os eventos das crônicas de gelo e fogo, acompanha a amizade improvável de Sor Duncan, o Alto, um cavalheiro ingênuo, porém corajoso, e seu escudeiro Egg, e mostra como a jornada dos dois influenciou o destino de Westeros.

Leia também: Netflix anuncia trailer de nova temporada da série Bridgerton

Retorno de séries aclamadas

Mostrando a força que tem na programação da TV, a HBO Max também entra em 2026 com novas temporadas das vencedoras do Emmy The Pitt e Hacks. Ao acompanhar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde da emergência de um hospital em Pittsburgh, o drama médico inova o gênero ao trazer um plantão por temporada, ou seja, cada episódio condiz com uma hora dos eventos em tempo real da história. Os novos episódios — que chegam todo domingo, a partir do dia 8, às 22h, no streaming — se passam durante o feriado de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos.

A quinta e última temporada de Hacks ainda não tem data de estreia definida, mas vai mostrar a comediante Deborah Vance em desespero sem poder fazer o que ama. Depois de desistir do seu programa de auditório dos sonhos, ela se encontra presa em um contrato que a impede de realizar shows de stand-up e especiais de humor, então ela precisa, mais uma vez, reinventar-se com a ajuda da jovem escritora Ava, com quem ela tem uma relação complicada.

Estrelada por Jason Segel e Harrison Ford, Falando a real também ganha uma nova temporada este mês. A dramédia acompanha Jimmy, um psicólogo com métodos nada ortodoxos que embarca em tratamentos diferenciados com os pacientes enquanto em casa precisa lidar com a perda da esposa e a criação da filha adolescente. A terceira temporada estreia dia 28 de janeiro na Apple TV , com episódios semanais às quartas-feiras.

Outra série que chega ao fim em 2026 é The Boys, da Prime Video. Em uma América distópica onde os super-heróis abraçam o lado ganancioso e maligno da fama, a ascensão da extrema-direita é exacerbada por poderes sobre-humanos. Cabe a um grupo informal de vigilantes lutar pela liberdade e pelo fim da tirania comandada por estes seres. Com oito episódios lançados semanalmente, a quinta temporada estreia dia 8 de abril no streaming.

Leia também: Hacks continua usando o riso da melhor forma na quarta temporada

Prelúdios e continuações

Nos anos 2000, Elle Woods mostrou que era possível ser uma mulher que entende de moda e ama gastar dinheiro com sapatos e roupas de alta costura e, ainda sim, ser capaz de cursar direito com mérito em Harvard e se dedicar a grandes casos. Por mais que sua trajetória até o mundo da advocacia seja bastante conhecida, a série prelúdio de Legalmente Loira, intitulada Elle, vai explorar a adolescência e a vida colegial da personagem. Sem data de estreia definida, a produção está sendo desenvolvida pela Prime Video.

Mas nem só de prelúdios vivem as grandes histórias: a Netflix vai dar continuidade a dois seriados da plataforma com filmes que dão fim às narrativas. Em Peaky Blinders: o homem imortal, que chega na plataforma no dia 20 de março, o mundo enfrenta a Segunda Guerra Mundial, enquanto Tommy Shelby encara diversos problemas que o fazem escolher entre honrar seu legado ou acabar com ele de uma vez por todas.

Depois de três temporadas desenvolvendo o romance de Nick e Charlie, a história de Heartstopper chega ao fim. Inspirado nos quadrinhos de mesmo nome, o seriado acompanha os dois garotos em uma jornada de amor, descobertas, memórias e transformações e o filme não será diferente: mais velhos, os dois têm que lidar com um possível relacionamento a distância, agora que Nick vai fazer faculdade e Charlie continua no ensino médio. O longa vai adaptar o sexto e último livro da saga, como também a novela Nick e Charlie, mas ainda sem data de estreia.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Fernandes









