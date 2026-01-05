Forma de premiação de "O agente secreto" revolta internautas

O anúncio ocorreu de forma inesperada, enquanto o cineasta Kleber Mendonça Filho concedia entrevista no tapete vermelho da premiação, realizada no domingo (4/1) - (crédito: Tony Oliveira AG Brasilia)

A maneira como a vitória do filme O agente secreto no Critics Choice Awards 2026 foi anunciada gerou críticas nas redes sociais. O anúncio ocorreu de forma inesperada, enquanto o cineasta Kleber Mendonça Filho concedia entrevista no tapete vermelho da premiação, realizada no domingo (4/1). “Vocês tinham alguma ideia?”, perguntou a repórter, ao mesmo tempo em que entregava o troféu ao diretor, surpreendendo-o ao vivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Imagens da transmissão, compartilhadas nas redes sociais, mostram o momento em que Kleber Mendonça Filho descobre que O agente secreto havia vencido o prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira. Antes da entrega oficial da estatueta, a repórter conversava com o diretor sobre a parceria com o ator Wagner Moura, que concorria ao prêmio de Melhor Ator na mesma edição da premiação.

A cena repercutiu imediatamente entre internautas. “Gente, que bizarrice essa entrega de prêmio do Critics Choice Awards para O Agente Secreto, a entrevistadora não deixou nem o Kleber falar! Lembrando que ano passado a categoria passou na premiação principal e o prêmio foi para Emília Perez (em cima de Ainda Estou Aqui)”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

Outro internauta classificou a situação como “desrespeitosa e constrangedora”. As críticas não se limitaram ao público brasileiro. Usuários estrangeiros também questionaram o formato adotado pela transmissão. “Eu detesto que o E! esteja anunciando aleatoriamente categorias ‘menos importantes’ do Critics’ Choice Awards ao vivo no tapete vermelho, o que confunde todos os vencedores”, comentou um deles.

gente que BIZARRICE essa entrega de prêmio do Critics Choice Awards pra O Agente Secreto, a entrevistadora não deixou nem o Kleber falar!

Lembrando que ano passado a categoria passou na premiação principal e o prêmio foi pra Emília Perez (em cima de Ainda Estou Aqui) pic.twitter.com/RJRHgKEa3x — Patricia Gomes (@patricia_gomes) January 5, 2026

Uma repórter do Critics Choice Award diz pro Kleber Mendonça Filho que "O Agente Secreto" levou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro, dá o troféu pra ele do lado de fora da cerimônia e ele nem sabe o que fazer. Que coisa desrespeitosa e constrangedora. pic.twitter.com/7874bFm4Cp — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 5, 2026

I absolutely hateeee that E! is randomly announcing "lesser" Critics' Choice Award categories live on the red carpet, which is confusing every single winner because they think it's a bit



here's the team from The Secret Agent finding out they just won Best Foreign Language Film pic.twitter.com/fUjtXc9iQO January 4, 2026

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O agente secreto venceu o prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira no Critics Choice Awards 2026, considerado um dos principais termômetros para o Oscar. O longa disputava a categoria com Foi Apenas um Acidente, A Garota Canhota, No Other Choice, Sirat e Belén.

Além da vitória do filme, Wagner Moura também esteve em destaque no Critics Choice Awards. Protagonista de O agente secreto, o ator concorria ao prêmio de Melhor Ator.