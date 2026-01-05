Critics Choice Awards 2026: veja a lista completa de vencedores

O Brasil levou dois prêmios na 31ª edição do Critics Choice Awards, que ocorreu na noite deste domingo (4/1), em Santa Monica (CA), nos EUA. O longa O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, levou a estatueta de melhor filme estrangeiro, e Adolpho Veloso foi premiado por melhor direção de fotografia por Sonhos de Trem.
Uma Batalha Após a Outra foi o grande vencedor da noite, conquistando o prêmio de melhor filme e melhor diretor para Paul Thomas Anderson.
Wagner Moura, que concorria a melhor ator por O Agente Secreto, perdeu para Timothée Chalamet, de Marty Supreme. Entre as séries, The Pitt conquistou a estatueta na categoria drama e O Estúdio, de comédia.
Veja a lista completa dos vencedores e concorrentes
Melhor Filme
- Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
Bugonia (Focus Features)
- Frankenstein (Netflix)
- Hamnet (Focus Features)
- Jay Kelly (Netflix)
- Marty Supreme (A24)
- Sentimental Value (Neon)
- Pecadores (Warner Bros.)
- Train Dreams (Netflix)
- Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)
Melhor Ator
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
Melhor Atriz
- Jessie Buckley – Hamnet (Focus Features)
- Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria (A24)
- Chase Infiniti – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
- Renate Reinsve – Valor Sentimental (Neon)
- Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee (Searchlight Pictures)
- Emma Stone – Bugonia (Focus Features)
Melhor Ator Coadjuvante
- Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix)
- Benicio del Toro – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
- Paul Mescal – Hamnet (Focus Features)
- Sean Penn – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
- Adam Sandler – Jay Kelly (Netflix)
- Stellan Skarsgård – Valor Sentimental (Neon)
Melhor Atriz Coadjuvante
- Amy Madigan – A Hora do Mal (Warner Bros.)
- Elle Fanning – Valor Sentimental (Neon)
- Ariana Grande – Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental (Neon)
- Wunmi Mosaku – Pecadores (Warner Bros.)
- Teyana Taylor – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
Melhor Melhor Jovem Ator ou Atriz
- Miles Caton – Pecadores (Warner Bros.)
- Everett Blunck – The Plague (Independent Film Company)
- Cary Christopher – A Hora do Mal (Warner Bros.)
- Shannon Mahina Gorman – Família de Aluguel (Searchlight Pictures)
- Jacobi Jupe – Hamnet (Focus Features)
- Nina Ye – A Garota Canhota (Netflix)
Melhor Diretor
- Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
- Ryan Coogler – Pecadores (Warner Bros.)
- Guillermo del Toro – Frankenstein (Netflix)
- Josh Safdie – Marty Supreme (A24)
- Joachim Trier – Valor Sentimental (Neon)
- Chloé Zhao – Hamnet (Focus Features)
Melhor Direção de Elenco
- Francine Maisler – Pecadores (Warner Bros.)
- Nina Gold – Hamnet (Focus Features)
- Douglas Aibel, Nina Gold – Jay Kelly (Netflix)
- Jennifer Venditti – Marty Supreme (A24)
- Cassandra Kulukundis – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
- Tiffany Little Canfield, Bernard Telsey – Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)
Melhor Roteiro Original
- Ryan Coogler – Pecadores (Warner Bros.)
- Noah Baumbach, Emily Mortimer – Jay Kelly (Netflix)
- Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme (A24)
- Zach Cregger – A Hora do Mal (Warner Bros.)
- Eva Victor – Sorry, Baby (A24)
- Eskil Vogt, Joachim Trier – Valor Sentimental (Neon)
Melhor Roteiro Adaptado
- Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
- Clint Bentley, Greg Kwedar – Sonhos (Netflix)
- Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar, Jahye Lee – No Other Choice (Neon)
- Guillermo del Toro – Frankenstein (Netflix)
- Will Tracy – Bugonia (Focus Features)
- Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet (Focus Features)
Melhor Direção de Fotografia
- Adolpho Veloso – Sonhos de Trem (Netflix)
- Claudio Miranda – F1 (Apple Original Films)
- Dan Laustsen – Frankenstein (Netflix)
- ukasz al – Hamnet (Focus Features)
- Michael Bauman – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
- Autumn Durald Arkapaw – Pecadores (Warner Bros.)
Melhor Design de Produção
- Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein (Netflix)
- Kasra Farahani, Jille Azis – Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (Marvel Studios)
- Fiona Crombie, Alice Felton – Hamnet (Focus Features)
- Jack Fisk, Adam Willis – Marty Supreme (A24)
- Hannah Beachler, Monique Champagne – Pecadores (Warner Bros.)
- Nathan Crowley, Lee Sandales – Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)
Melhor Montagem
- Stephen Mirrione – F1 (Apple Original Films)
- Kirk Baxter – Casa de Dinamite (Netflix)
- Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme (A24)
- Andy Jurgensen – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
- Viridiana Lieberman – A Vizinha Perfeita (Netflix)
- Michael P. Shawver – Pecadores (Warner Bros.)
Melhor Figurino
- Kate Hawley – Frankenstein (Netflix)
- Malgosia Turzanska – Hamnet (Focus Features)
- Lindsay Pugh – Hedda (Amazon MGM Studios)
- Colleen Atwood, Christine Cantella – O Beijo da Mulher Aranha (Lionsgate/Roadside Attractions)
- Ruth E. Carter – Pecadores (Warner Bros.)
- Paul Tazewell – Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)
Melhor Cabelo & Maquiagem
- Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein (Netflix)
- Flora Moody, John Nolan – Extermínio: A Evolução (Sony Pictures)
- Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry – Pecadores (Warner Bros.)
- Kazu Hiro, Felix Fox, Mia Neal – Coração de Lutador (A24)
- Leo Satkovich, Melizah Wheat, Jason Collins – A Hora do Mal (Warner Bros.)
- Frances Hannon, Mark Coulier, Laura Blount – Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)
Melhores Efeitos Visuais
- Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fogo e Cinzas (20th Century Studios)
- Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson – F1: O File (Apple Original Films)
- Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell – Frankenstein (Netflix)
- Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland, Kirstin Hall – Missão: Impossível - O Acerto Final (Paramount Pictures)
- Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean – Pecadores (Warner Bros.)
- Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé, Guy Williams – Superman (Warner Bros.)
Melhor Longa em Animação
- Guerreiras do K-pop (Netflix)
- Arco (Neon)
- Elio (Walt Disney Studios Motion Pictures)
- Nos Seus Sonhos (Netflix)
- Little Amélie or the Character of Rain (GKIDS)
- Zootopia 2 (Walt Disney Animation Studio
Melhor Comédia
- Corra que a Polícia Vem Aí (Paramount)
- The Ballad of Wallis Island (Focus Features)
- Eternidade (A24)
- Amizade Tóxica (A24)
- O Esquema Fenício (Focus Features)
- Amores à Parte (Neon)
Melhor Canção
- “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – Guerreiras do K-Pop (Netflix)
- “Drive” – Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin – F1 (Apple Original Films)
- “I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson – Pecadores (Warner Bros.)
- “Clothed by the Sun” – Daniel Blumberg – O Testamento de Ann Lee (Searchlight Pictures)
- “Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner – Sonhos de Trem (Netflix)
- “The Girl in the Bubble” – Stephen Schwartz – Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)
Melhor Trilha Original
- Ludwig Göransson – Pecadores (Warner Bros.)
- Hans Zimmer – F1 (Apple Original Films)
- Alexandre Desplat – Frankenstein (Netflix)
- Max Richter – Hamnet (Focus Features)
- Daniel Lopatin – Marty Supreme (A24)
- Jonny Greenwood – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
Melhor Série de Drama
- The Pitt (HBO Max)
- Alien: Earth (FX)
- Andor (Disney+)
- A Diplomata (Netflix)
- Paradise (Hulu)
- Pluribus (Apple TV)
- Ruptura (Apple TV)
- Task (HBO Max)
Melhor Ator em Série de Drama
- Noah Wyle – The Pitt (HBO Max)
- Sterling K. Brown – Paradise (Hulu)
- Diego Luna – Andor (Disney+)
- Mark Ruffalo – Task (HBO Max)
- Adam Scott – Ruptura (Apple TV)
- Billy Bob Thornton – Landman (Paramount+)
Melhor Atriz em Série de Drama
- Rhea Seehorn – Pluribus (Apple TV)
- Kathy Bates – Matlock (CBS)
- Carrie Coon – A Idade Dourada (HBO Max)
- Britt Lower – Ruptura (Apple TV)
- Bella Ramsey – The Last of Us (HBO Max)
- Keri Russell – A Diplomata (Netflix)
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama
- Tramell Tillman (Ruptura)
- Patrick Ball (The Pitt)
- Wood Harris (Forever)
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Ato Essandoh (A Diplomata)
- Tom Pelphrey (Task)
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama
- Katherine LaNasa (The Pitt)
- Nicole Beharie (The Morning Show)
- Denee Benton (A Idade Dourada)
- Allison Janney (A Diplomata)
- Greta Lee (The Morning Show)
- Skye P. Marshall (Matlock)
Melhor Série de Comédia
- O Estúdio
- Abbot Elementary
- Fantasmas
- Elsbeth
- Hacks
- Ninguém Quer
- Only Murders in the Building
- The Righteous Gemstones
Melhor Ator em Série de Comédia
- Seth Rogen (O Estúdio)
- Adam Brody (Ninguém Quer)
- Dvid Alan Grier (St, Denis Musical)
- Ted Danson (O Espião Infiltrado)
- Danny McBride (The Righteous Gemstones)
- Alexander Skarsgård (Diários de Um Robô-Assassino)
Melhor Atriz em Série de Comédia
- Jean Smart (Hacks)
- Kristen Bell (Ninguém Quer)
- Natasha Lyonne (Poker Face)
- Rose Mciver (Fantasmas)
- Edi Patterson (The Righteous Gemstones)
- Carrie Preston (Elsbeth)
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia
- Ike Barinholtz – O Estúdio (Apple TV)
- Paul W. Downs – Hacks (HBO Max)
- Asher Grodman – Fantasmas (CBS)
- Oscar Nuñez – The Paper (Peacock)
- Chris Perfetti – Abbott Elementary (ABC)
- Timothy Simons – Ninguém Quer (Netflix)
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia
- Janelle James – Abbott Elementary (ABC)
- Danielle Brooks – Pacificador (HBO Max)
- Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max)
- Justine Lupe – Ninguém Quer (Netflix)
- Ego Nwodim – Saturday Night Live (NBC)
- Rebecca Wisocky – Ghosts (CBS)
Melhor Minissérie
- Adolescência (Netflix)
- All Her Fault (Peacock)
- Chefe de Guerra (Apple TV)
- Death by Lightning (Netflix)
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy (Peacock)
- Ladrões de Drogas (Apple TV)
- Morrendo por Sexo (FX on Hulu)
- A Namorada Ideal (Prime Video)
Melhor Filme Feito para a TV
- Bridget Jones: Louca Pelo Garoto (Peacock)
- Deep Cover (Prime Video)
- Entre Montanhas (Apple TV)
- Mountainhead (HBO Max)
- Nonnas (Netflix)
- Summer of ’69 (Hulu)
Melhor Ator em Minissérie ou Filme Feito para a TV
- Stephen Graham – Adolescência (Netflix)
- Michael Chernus – Devil in Disguise: John Wayne Gacy (Peacock)
- Brian Tyree Henry – Ladrões de Drogas (Apple TV)
- Charlie Hunnam – Monstro: A História de Ed Gein (Netflix)
- Matthew Rhys – O Monstro em Mim (Netflix)
- Michael Shannon – Death by Lightning (Netflix)
Melhor Atriz em Minissérie ou Filme Feito para a TV
- Sarah Snook – All Her Fault (Peacock)
- Jessica Biel – The Better Sister (Prime Video)
- Meghann Fahy – Sereias (Netflix)
- Michelle Williams – Morrendo por Sexo (FX on Hulu)
- Robin Wright – A Namorada Ideal (Prime Video)
- Renée Zellweger – Bridget Jones: Louca Pelo Garoto (Peacock)
Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme Feito para a TV
- Owen Cooper – Adolescência (Netflix)
- Wagner Moura – Ladrões de Drogas (Apple TV)
- Nick Offerman – Death by Lightning (Netflix)
- Michael Peña – All Her Fault (Peacock)
- Ashley Walters – Adolescência (Netflix)
- Ramy Youssef – Mountainhead (HBO Max)
Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme Feito para a TV
- Erin Doherty – Adolescência (Netflix)
- Betty Gilpin – Death by Lightning (Netflix)
- Marin Ireland – Devil in Disguise: John Wayne Gacy (Peacock)
- Sophia Lillis – All Her Fault (Peacock)
- Julianne Moore – Sereias (Netflix)
- Christine Tremarco – Adolescência (Netflix)
Melhor Série em Língua Estrangeira
- Round 6 (Netflix)
- Acapulco (Apple TV)
- O Último Samurai (Netflix)
- Mussolini: Son of the Century (MUBI)
- Red Alert (Paramount+)
- When No One Sees Us (HBO Max)
Melhor Série Animada
- South Park (Comedy Central)
- Bob’s Burgers (Fox)
- Harley Quinn (HBO Max)
- Long Story Short (Netflix)
- Marvel Zombies (Disney+)
- Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha (Disney+)
Melhor Especial de Comédia
- SNL50: The Anniversary Special (NBC)
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life (HBO Max)
- Caleb Hearon: Model Comedian (HBO Max)
- Leanne Morgan: Unspeakable Things (Netflix)
- Marc Maron: Panicked (HBO Max)
- Sarah Silverman: PostMortem (Netflix)
