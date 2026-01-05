InícioDiversão e Arte
Critics Choice Awards 2026: veja a lista completa de vencedores

Brasil ganhou em duas categorias: melhor filme estrangeiro e melhor diretor de fotografia

Stephen Graham, vencedor do prêmio Melhor Ator em Série Limitada ou Filme Feito para Televisão por 'Adolescência', fala no palco durante a 31ª edição anual do Critics Choice Awards. - (crédito: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Stephen Graham, vencedor do prêmio Melhor Ator em Série Limitada ou Filme Feito para Televisão por 'Adolescência', fala no palco durante a 31ª edição anual do Critics Choice Awards. - (crédito: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Brasil levou dois prêmios na 31ª edição do Critics Choice Awards, que ocorreu na noite deste domingo (4/1), em Santa Monica (CA), nos EUA. O longa O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, levou a estatueta de melhor filme estrangeiro, e Adolpho Veloso foi premiado por melhor direção de fotografia por Sonhos de Trem.  

Uma Batalha Após a Outra foi o grande vencedor da noite, conquistando o prêmio de melhor filme e melhor diretor para Paul Thomas Anderson. 

Wagner Moura, que concorria a melhor ator por O Agente Secreto, perdeu para Timothée Chalamet, de Marty Supreme. Entre as séries, The Pitt conquistou a estatueta na categoria drama e O Estúdio, de comédia.

Veja a lista completa dos vencedores e concorrentes

Melhor Filme

  • Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
    Bugonia (Focus Features)
  • Frankenstein (Netflix)
  • Hamnet (Focus Features)
  • Jay Kelly (Netflix)
  • Marty Supreme (A24)
  • Sentimental Value (Neon)
  • Pecadores (Warner Bros.)
  • Train Dreams (Netflix)
  • Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
  • Wagner Moura (O Agente Secreto)
  • Michael B. Jordan (Pecadores)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley – Hamnet (Focus Features)
  • Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria (A24)
  • Chase Infiniti – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
  • Renate Reinsve – Valor Sentimental (Neon)
  • Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee (Searchlight Pictures)
  • Emma Stone – Bugonia (Focus Features)

Melhor Ator Coadjuvante

  • Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix)
  • Benicio del Toro – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
  • Paul Mescal – Hamnet (Focus Features)
  • Sean Penn – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
  • Adam Sandler – Jay Kelly (Netflix)
  • Stellan Skarsgård – Valor Sentimental (Neon)

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Amy Madigan – A Hora do Mal (Warner Bros.)
  • Elle Fanning – Valor Sentimental (Neon)
  • Ariana Grande – Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental (Neon)
  • Wunmi Mosaku – Pecadores (Warner Bros.)
  • Teyana Taylor – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)

Melhor Melhor Jovem Ator ou Atriz

  • Miles Caton – Pecadores (Warner Bros.)
  • Everett Blunck – The Plague (Independent Film Company)
  • Cary Christopher – A Hora do Mal (Warner Bros.)
  • Shannon Mahina Gorman – Família de Aluguel (Searchlight Pictures)
  • Jacobi Jupe – Hamnet (Focus Features)
  • Nina Ye – A Garota Canhota (Netflix)

Melhor Diretor

  • Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
  • Ryan Coogler – Pecadores (Warner Bros.)
  • Guillermo del Toro – Frankenstein (Netflix)
  • Josh Safdie – Marty Supreme (A24)
  • Joachim Trier – Valor Sentimental (Neon)
  • Chloé Zhao – Hamnet (Focus Features)

Melhor Direção de Elenco

  • Francine Maisler – Pecadores (Warner Bros.)
  • Nina Gold – Hamnet (Focus Features)
  • Douglas Aibel, Nina Gold – Jay Kelly (Netflix)
  • Jennifer Venditti – Marty Supreme (A24)
  • Cassandra Kulukundis – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
  • Tiffany Little Canfield, Bernard Telsey – Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)

Melhor Roteiro Original

  • Ryan Coogler – Pecadores (Warner Bros.)
  • Noah Baumbach, Emily Mortimer – Jay Kelly (Netflix)
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme (A24)
  • Zach Cregger – A Hora do Mal (Warner Bros.)
  • Eva Victor – Sorry, Baby (A24)
  • Eskil Vogt, Joachim Trier – Valor Sentimental (Neon)

Melhor Roteiro Adaptado

  • Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
  • Clint Bentley, Greg Kwedar – Sonhos (Netflix)
  • Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar, Jahye Lee – No Other Choice (Neon)
  • Guillermo del Toro – Frankenstein (Netflix)
  • Will Tracy – Bugonia (Focus Features)
  • Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet (Focus Features)

Melhor Direção de Fotografia

  • Adolpho Veloso – Sonhos de Trem (Netflix)
  • Claudio Miranda – F1 (Apple Original Films)
  • Dan Laustsen – Frankenstein (Netflix)
  • ukasz al – Hamnet (Focus Features)
  • Michael Bauman – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
  • Autumn Durald Arkapaw – Pecadores (Warner Bros.)

Melhor Design de Produção

  • Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein (Netflix)
  • Kasra Farahani, Jille Azis – Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (Marvel Studios)
  • Fiona Crombie, Alice Felton – Hamnet (Focus Features)
  • Jack Fisk, Adam Willis – Marty Supreme (A24)
  • Hannah Beachler, Monique Champagne – Pecadores (Warner Bros.)
  • Nathan Crowley, Lee Sandales – Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)

Melhor Montagem

  • Stephen Mirrione – F1 (Apple Original Films)
  • Kirk Baxter – Casa de Dinamite (Netflix)
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme (A24)
  • Andy Jurgensen – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)
  • Viridiana Lieberman – A Vizinha Perfeita (Netflix)
  • Michael P. Shawver – Pecadores (Warner Bros.)

Melhor Figurino

  • Kate Hawley – Frankenstein (Netflix)
  • Malgosia Turzanska – Hamnet (Focus Features)
  • Lindsay Pugh – Hedda (Amazon MGM Studios)
  • Colleen Atwood, Christine Cantella – O Beijo da Mulher Aranha (Lionsgate/Roadside Attractions)
  • Ruth E. Carter – Pecadores (Warner Bros.)
  • Paul Tazewell – Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)

Melhor Cabelo & Maquiagem

  • Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein (Netflix)
  • Flora Moody, John Nolan – Extermínio: A Evolução (Sony Pictures)
  • Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry – Pecadores (Warner Bros.)
  • Kazu Hiro, Felix Fox, Mia Neal – Coração de Lutador (A24)
  • Leo Satkovich, Melizah Wheat, Jason Collins – A Hora do Mal (Warner Bros.)
  • Frances Hannon, Mark Coulier, Laura Blount – Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)

Melhores Efeitos Visuais

  • Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fogo e Cinzas (20th Century Studios)
  • Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson – F1: O File (Apple Original Films)
  • Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell – Frankenstein (Netflix)
  • Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland, Kirstin Hall – Missão: Impossível - O Acerto Final (Paramount Pictures)
  • Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean – Pecadores (Warner Bros.)
  • Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé, Guy Williams – Superman (Warner Bros.)

Melhor Longa em Animação

  • Guerreiras do K-pop (Netflix)
  • Arco (Neon)
  • Elio (Walt Disney Studios Motion Pictures)
  • Nos Seus Sonhos (Netflix)
  • Little Amélie or the Character of Rain (GKIDS)
  • Zootopia 2 (Walt Disney Animation Studio

Melhor Comédia

  • Corra que a Polícia Vem Aí (Paramount)
  • The Ballad of Wallis Island (Focus Features)
  • Eternidade (A24)
  • Amizade Tóxica (A24)
  • O Esquema Fenício (Focus Features)
  • Amores à Parte (Neon)

Melhor Canção

  • “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – Guerreiras do K-Pop (Netflix)
  • “Drive” – Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin – F1 (Apple Original Films)
  • “I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson – Pecadores (Warner Bros.)
  • “Clothed by the Sun” – Daniel Blumberg – O Testamento de Ann Lee (Searchlight Pictures)
  • “Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner – Sonhos de Trem (Netflix)
  • “The Girl in the Bubble” – Stephen Schwartz – Wicked: Parte 2 (Universal Pictures)

Melhor Trilha Original

  • Ludwig Göransson – Pecadores (Warner Bros.)
  • Hans Zimmer – F1 (Apple Original Films)
  • Alexandre Desplat – Frankenstein (Netflix)
  • Max Richter – Hamnet (Focus Features)
  • Daniel Lopatin – Marty Supreme (A24)
  • Jonny Greenwood – Uma Batalha Após a Outra (Warner Bros.)

Melhor Série de Drama

  • The Pitt (HBO Max)
  • Alien: Earth (FX)
  • Andor (Disney+)
  • A Diplomata (Netflix)
  • Paradise (Hulu)
  • Pluribus (Apple TV)
  • Ruptura (Apple TV)
  • Task (HBO Max)

Melhor Ator em Série de Drama

  • Noah Wyle – The Pitt (HBO Max)
  • Sterling K. Brown – Paradise (Hulu)
  • Diego Luna – Andor (Disney+)
  • Mark Ruffalo – Task (HBO Max)
  • Adam Scott – Ruptura (Apple TV)
  • Billy Bob Thornton – Landman (Paramount+)

Melhor Atriz em Série de Drama

  • Rhea Seehorn – Pluribus (Apple TV)
  • Kathy Bates – Matlock (CBS)
  • Carrie Coon – A Idade Dourada (HBO Max)
  • Britt Lower – Ruptura (Apple TV)
  • Bella Ramsey – The Last of Us (HBO Max)
  • Keri Russell – A Diplomata (Netflix)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

  • Tramell Tillman (Ruptura)
  • Patrick Ball (The Pitt)
  • Wood Harris (Forever)
  • Billy Crudup (The Morning Show)
  • Ato Essandoh (A Diplomata)
  • Tom Pelphrey (Task)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

  • Katherine LaNasa (The Pitt)
  • Nicole Beharie (The Morning Show)
  • Denee Benton (A Idade Dourada)
  • Allison Janney (A Diplomata)
  • Greta Lee (The Morning Show)
  • Skye P. Marshall (Matlock)

Melhor Série de Comédia

  • O Estúdio
  • Abbot Elementary
  • Fantasmas
  • Elsbeth
  • Hacks
  • Ninguém Quer
  • Only Murders in the Building
  • The Righteous Gemstones

Melhor Ator em Série de Comédia

  • Seth Rogen (O Estúdio)
  • Adam Brody (Ninguém Quer)
  • Dvid Alan Grier (St, Denis Musical)
  • Ted Danson (O Espião Infiltrado)
  • Danny McBride (The Righteous Gemstones)
  • Alexander Skarsgård (Diários de Um Robô-Assassino)

Melhor Atriz em Série de Comédia

  • Jean Smart (Hacks)
  • Kristen Bell (Ninguém Quer)
  • Natasha Lyonne (Poker Face)
  • Rose Mciver (Fantasmas)
  • Edi Patterson (The Righteous Gemstones)
  • Carrie Preston (Elsbeth)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

  • Ike Barinholtz – O Estúdio (Apple TV)
  • Paul W. Downs – Hacks (HBO Max)
  • Asher Grodman – Fantasmas (CBS)
  • Oscar Nuñez – The Paper (Peacock)
  • Chris Perfetti – Abbott Elementary (ABC)
  • Timothy Simons – Ninguém Quer (Netflix)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

  • Janelle James – Abbott Elementary (ABC)
  • Danielle Brooks – Pacificador (HBO Max)
  • Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max)
  • Justine Lupe – Ninguém Quer (Netflix)
  • Ego Nwodim – Saturday Night Live (NBC)
  • Rebecca Wisocky – Ghosts (CBS)

Melhor Minissérie

  • Adolescência (Netflix)
  • All Her Fault (Peacock)
  • Chefe de Guerra (Apple TV)
  • Death by Lightning (Netflix)
  • Devil in Disguise: John Wayne Gacy (Peacock)
  • Ladrões de Drogas (Apple TV)
  • Morrendo por Sexo (FX on Hulu)
  • A Namorada Ideal (Prime Video)

Melhor Filme Feito para a TV

  • Bridget Jones: Louca Pelo Garoto (Peacock)
  • Deep Cover (Prime Video)
  • Entre Montanhas (Apple TV)
  • Mountainhead (HBO Max)
  • Nonnas (Netflix)
  • Summer of ’69 (Hulu)

Melhor Ator em Minissérie ou Filme Feito para a TV

  • Stephen Graham – Adolescência (Netflix)
  • Michael Chernus – Devil in Disguise: John Wayne Gacy (Peacock)
  • Brian Tyree Henry – Ladrões de Drogas (Apple TV)
  • Charlie Hunnam – Monstro: A História de Ed Gein (Netflix)
  • Matthew Rhys – O Monstro em Mim (Netflix)
  • Michael Shannon – Death by Lightning (Netflix)

Melhor Atriz em Minissérie ou Filme Feito para a TV

  • Sarah Snook – All Her Fault (Peacock)
  • Jessica Biel – The Better Sister (Prime Video)
  • Meghann Fahy – Sereias (Netflix)
  • Michelle Williams – Morrendo por Sexo (FX on Hulu)
  • Robin Wright – A Namorada Ideal (Prime Video)
  • Renée Zellweger – Bridget Jones: Louca Pelo Garoto (Peacock)

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme Feito para a TV

  • Owen Cooper – Adolescência (Netflix)
  • Wagner Moura – Ladrões de Drogas (Apple TV)
  • Nick Offerman – Death by Lightning (Netflix)
  • Michael Peña – All Her Fault (Peacock)
  • Ashley Walters – Adolescência (Netflix)
  • Ramy Youssef – Mountainhead (HBO Max)

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme Feito para a TV

  • Erin Doherty – Adolescência (Netflix)
  • Betty Gilpin – Death by Lightning (Netflix)
  • Marin Ireland – Devil in Disguise: John Wayne Gacy (Peacock)
  • Sophia Lillis – All Her Fault (Peacock)
  • Julianne Moore – Sereias (Netflix)
  • Christine Tremarco – Adolescência (Netflix)

Melhor Série em Língua Estrangeira

  • Round 6 (Netflix)
  • Acapulco (Apple TV)
  • O Último Samurai (Netflix)
  • Mussolini: Son of the Century (MUBI)
  • Red Alert (Paramount+)
  • When No One Sees Us (HBO Max)

Melhor Série Animada

  • South Park (Comedy Central)
  • Bob’s Burgers (Fox)
  • Harley Quinn (HBO Max)
  • Long Story Short (Netflix)
  • Marvel Zombies (Disney+)
  • Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha (Disney+)

Melhor Especial de Comédia

  • SNL50: The Anniversary Special (NBC)
  • Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life (HBO Max)
  • Caleb Hearon: Model Comedian (HBO Max)
  • Leanne Morgan: Unspeakable Things (Netflix)
  • Marc Maron: Panicked (HBO Max)
  • Sarah Silverman: PostMortem (Netflix)

 

