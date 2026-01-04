Adolpho Veloso leva prêmio de melhor fotografia por 'Sonhos de Trem'

Adolpho Veloso trouxe mais um prêmio para o Brasil no Critics Choice Awards, neste domingo (4/1). O paulista de 37 anos recebeu a estatueta na categoria Melhor Fotografia por Sonhos de trem, da Netflix.
Ele disputou o prêmio com o chileno Cláudio Miranda, por F1; Dan Laustsen, por Frankenstein; ukasz al, por Hamnet; Michael Bauman, por Uma batalha após a outra; e Autumn Durald Arkapaw, por Pecadores.
No currículo, Veloso acumula parcerias com Pabllo Vittar, Glória Groove e BK. Ele também é o responsável pela fotografia da série Becoming Elizabeth e estará em Remain, próximo filme de M. Shyamalan.
Além da conquista no Critics Choice Awards, ele está pré-selecionado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas à categoria de Melhor Direção de Fotografia no Oscar 2026.
