InícioDiversão e Arte
Critics Choice Awards 2026

Adolpho Veloso leva prêmio de melhor fotografia por 'Sonhos de Trem'

Brasileiro já trabalhou com nomes como Pablo Vittar, Glória Groove e BK. Além da estatueta de hoje (4), ele está pré-selecionado para o Oscar 2026

Brazilian cinematographer Adolpho Veloso poses in the press room with the Best Cinematography award for
Brazilian cinematographer Adolpho Veloso poses in the press room with the Best Cinematography award for "Train Dreams" during the 31st Annual Critics Choice Awards at Barker Hangar in Santa Monica, California, on January 4, 2026. (Photo by Michael Tran / AFP) - (crédito: AFP)

Adolpho Veloso trouxe mais um prêmio para o Brasil no Critics Choice Awards, neste domingo (4/1). O paulista de 37 anos recebeu a estatueta na categoria Melhor Fotografia por Sonhos de trem, da Netflix.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ele disputou o prêmio com o chileno Cláudio Miranda, por F1; Dan Laustsen, por Frankenstein; ukasz al, por Hamnet; Michael Bauman, por Uma batalha após a outra; e Autumn Durald Arkapaw, por Pecadores.

No currículo, Veloso acumula parcerias com Pabllo Vittar, Glória Groove e BK. Ele também é o responsável pela fotografia da série Becoming Elizabeth e estará em Remain, próximo filme de M. Shyamalan. 

Além da conquista no Critics Choice Awards, ele está pré-selecionado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas à categoria de Melhor Direção de Fotografia no Oscar 2026.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 04/01/2026 23:42
SIGA
x