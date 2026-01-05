Critics Choice: Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho apresentam Melhor Filme

Prêmio de Melhor Filme ficou com Uma Batalha Após a Outra, produção que aborda a imigração do México para os Estados Unidos - (crédito: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Embora não tenha recebido o prêmio no palco do Critics Choice Awards 2026, Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho subiram ao palco da premiação para anunciar o vencedor de Melhor Filme, a principal categoria da noite. A cerimônia ocorreu no domingo (4/1), na Califórnia, nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O prêmio de Melhor Filme ficou com Uma batalha após a outra, produção que aborda a imigração do México para os Estados Unidos. O longa também venceu nas categorias de Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado, consolidando-se como o grande destaque da noite.

Durante a apresentação, Mendonça Filho aproveitou para agradecer o reconhecimento dado a O agente secreto, que havia sido anunciado como o vencedor de uma das categorias durante entrevista no tapete vermelho. "Quero agradecer ao Critics Choice pelo prêmio que ganhamos hoje pelo filme 'O agente secreto' e também queremos reconhecer todos os filmes dessa lista".

Nas redes sociais, o diretor que não ficou nervoso ao apresentar a premiação. "Eu antigamente ficava nervoso apresentando trabalho na escola. Hoje em dia, NON. Tô nem aí. Foi bom apresentar Melhor Filme ao lado de Wagner no @criticschoice".

Wagner Moura, que concorreu em duas categorias: Melhor Ator, por sua atuação no filme nacional, e Melhor Ator Coadjuvante pela série Ladrões de Drogas, brincou durante a apresentação: "Ou, como falamos no Brasil, melhor filme internacional, estes são os indicados".

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto venceu o prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira no Critics Choice Awards 2026, considerado um dos principais termômetros para o Oscar. Na disputa, o longa brasileiro superou títulos como Foi apenas um acidente, A garota canhota, No other choice, Sirat e Belén.