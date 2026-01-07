DF ganha banco de dados de produções culturais

A produção cultural do Distrito Federal passa a contar com uma nova ferramenta de registro, divulgação e articulação entre profissionais da área. Passearte - Arte cultura e entretenimento é uma plataforma digital que reúne artistas, técnicos, produtores e coletivos, funcionando como um banco de dados da produção contemporânea de Brasília e das regiões administrativas. A proposta é concentrar informações sobre os artistas e torná-las mais acessíveis à cena cultural do DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um dos principais recursos da plataforma é a área de cadastro de elenco, onde profissionais podem divulgar currículos e portfólios de forma pública. A iniciativa amplia o acesso a dados que, em geral, ficam concentrados em produtoras ou em redes informais de contato, prática mais comum em grandes centros culturais do país. Além disso, permite, também, que grupos e coletivos compartilhem memórias de seus trabalhos, contribuindo para a preservação da história das artes vivas do Distrito Federal. Registros de espetáculos, imagens, cartazes, figurinos, cenários e textos ajudam a documentar trajetórias artísticas e a construção da cena cultural local.

"É um projeto feito por artista, para artistas", afirma o multiartista Marcelo Pelúcio, idealizador da iniciativa. Segundo ele, a proposta surgiu da constatação de que grande parte da produção artística do DF se perde com o tempo, sem registro, memória ou continuidade. "A plataforma nasce da necessidade de criar um espaço que registre, conecte e dê visibilidade permanente a artistas e projetos, tratando a arte como trabalho, história e patrimônio vivo", relata.

A Passearte possui também um espaço dedicado ao audiovisual, organiza filmes, videoclipes e registros de espetáculos produzidos no Distrito Federal em formato de catálogo digital. A ideia é ampliar o acesso a obras que, muitas vezes, permanecem restritas ao circuito de festivais ou a exibições pontuais. Sobretudo, o projeto investe na atualização do mapeamento de artistas do DF e incentiva novos cadastros.

A plataforma está em fase final de implementação e poderá ser acessada a partir de fevereiro pelo site passearte.com.br. A iniciativa conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e busca fortalecer a valorização dos profissionais da cultura e o acesso do público à produção artística local.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.