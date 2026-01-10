Exposição Línguas africanas fica em cartaz até 18 de janeiro

Exposição que celebra herança africana no Brasil veio do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo - (crédito: Divulgação)

Com mais de 100 peças, a exposição Línguas africanas que fazem o Brasil permanece em cartaz no Centro Cultural do TCU até 18 de janeiro. As obras se articulam a partir de diferentes linguagens e suportes, como esculturas, fotografias, arte têxtil, vídeos e outras expressões contemporâneas. "A mostra evidencia a contribuição fundamental dos povos africanos e afrodescendentes na construção do Brasil", diz a diretora do Centro Cultural TCU, Elisa Bruno. A entrada é gratuita.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Concebida pelo Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, a exposição apresenta percurso sensorial e educativo a respeito de línguas africanas, parte constituinte da identidade cultural brasileira. O objetivo, segundo a curadora, é colocar esse tema no centro do debate e ampliar compreensão a respeito de diversidade, herança cultural e processos históricos que moldaram o país.

"A língua, enquanto expressão, pode se manifestar de diversas formas. Na exposição, fazemos convite a se estar presente no espaço, a ser atravessado por sons, palavras, imagens e ideias", explica Elisa. "Não podemos falar de uma cultura brasileira sem pensar em uma presença africana. Temos África presente na mesa, na ginga, no som, no corpo."

Para a diretora, o conjunto artístico de trabalhos propõe "narrativa visual e sensível sobre as línguas africanas que atravessam e constituem o Brasil, a partir de multiplicidade de formas, materiais e poéticas que dialogam com memória, identidade e ancestralidade".

Além da mostra, há oficinas gratuitas, sem necessidade de inscrição prévia, direcionadas para o público infanto-juvenil. As atividades, concebidas por educadores, incluem estímulos pedagógicos que se relacionam com o tema da exposição. Como resultado, os participantes produzem chaveiros de palavras e amuletos na oficina de Balangandã, mobiles com símbolos ancestrais, os adinkras, poemas visuais e ecobags adornadas com estamparia africana. "Acreditamos que o acesso à arte e à cultura é um pilar da cidadania plena", afirma Elisa.

Serviço

Exposição Línguas africanas que fazem o Brasil, no Centro Cultural do TCU (Setor de Clubes Sul), todos os dias, inclusive finais de semana, até 18 de janeiro. Entrada gratuita. Classificação livre.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco