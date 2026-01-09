Se autointitular "desempregado" no BBB pega mal? Especialistas analisam

Mal começou o Big Brother Brasil 2026 e o programa já é ponto central de algumas discussões sobre jogo, alianças e conflitos pessoais. Desta vez, o debate ganhou contornos sociais e profissionais: é ético — ou estratégico — apresentar alguém como “desempregado” em um reality show de alta exposição? A questão veio à tona após a participante da Casa de Vidro Chaiany Andrade, de 25 anos, moradora de Ceilândia, ser identificada dessa forma na chamada oficial do programa, despertando reações imediatas nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mãe de Lara, de 10 anos, Chaiany entrou no reality com um objetivo claro: buscar estabilidade financeira e uma vida melhor para a filha. Ao longo de sua apresentação, ela própria brincou com a trajetória profissional diversa, definindo-se como “CLT — chamou, lá trabalho”. Segundo relatou, já atuou como chapeira, garçonete, camareira e trabalhadora rural. “Trabalho com as oportunidades que a vida me oferece. O importante é dar o melhor de si que um dia a vida retribui”, afirmou.

Apesar do tom leve adotado pela sister, o uso do termo “desempregada” reacendeu um debate antigo: o peso simbólico dessa palavra em uma sociedade que ainda associa valor pessoal à produtividade contínua. Para a psicóloga corporativa Denise Milk, a questão vai além de semântica. Em um ambiente como o BBB, onde cada detalhe da apresentação vira parte da narrativa pública, o rótulo pode reduzir trajetórias complexas a uma condição momentânea.

Leia também: BBB 26: veja quem são todos os participantes das casas de vidro

No mundo corporativo, esse estigma ainda persiste. Mesmo com discursos mais modernos sobre carreiras não lineares, o desemprego segue sendo interpretado, muitas vezes, como fracasso individual. Denise observa que, no BBB, essa lógica se intensifica: o público tende a fazer julgamentos rápidos, enquanto o mercado, mesmo de forma silenciosa, ainda associa valor profissional à ocupação atual. “O resultado é uma leitura enviesada, que ignora contexto, competências e maturidade emocional”, resume.

A superexposição do reality também amplia os riscos psicológicos desse tipo de rotulagem. Para a psicóloga, assumir publicamente essa condição em um ambiente de julgamento constante pode levar à internalização do estigma. “Quando a pessoa passa a se ver a partir do olhar do julgamento externo, há impacto direto na autoestima e na autoconfiança”, alerta. Isso pode comprometer desde a espontaneidade dentro do jogo até o desempenho futuro em ambientes corporativos, marcados por medo de errar e autocensura.

Leia também: BBB 26: Chaiany e Jordana discutem na Casa de Vidro em Brasília

A discussão também passa pela forma como a própria produção escolhe apresentar seus participantes. Para a coordenadora de RH Amarilys Targino, considerando o histórico profissional de Chaiany, o termo “autônoma” talvez fosse mais adequado. “Olhando para a trajetória, é o que mais se encaixa”, avalia. Ainda assim, ela pondera que a escolha pode ter partido da própria participante. Para Amarilys, o VT exibido pelo programa deixou claro um ponto essencial: “Ela demonstrou não correr de trabalho, ter motivação diária e se desdobrar para prover a família, especialmente por ter uma filha que nasceu doente”.

No ambiente corporativo, Amarilys destaca que o termo “desempregado”, quando usado sem contexto, tende a gerar pré-julgamentos. “A inclinação é enxergar falta de habilidades ou estabilidade, quando muitas vezes estamos falando de transição de carreira ou busca por oportunidades mais alinhadas ao perfil”, explica. Segundo ela, o impacto pode ser significativo justamente por ignorar fatores estruturais, como a alta exigência do mercado e critérios de vagas cada vez mais desproporcionais às funções oferecidas.

O BBB, nesse sentido, funciona como um amplificador de contradições. Para parte do público, a narrativa de alguém “sem nada a perder” pode gerar identificação e torcida. Para outra, a linha entre empatia e rejeição é extremamente tênue. Amarilys lembra que histórias de vida menos privilegiadas já foram abraçadas pelo público no passado, mas que, no pós-programa, o julgamento costuma ser ainda mais duro. “A onda de cobranças depois pode ser maior do que durante o jogo”, observa.

O rótulo também produziu um efeito claro de engajamento junto ao público. Segundo a coordenadora de RH, a reação nas redes sociais mostrou uma identificação imediata com a participante. “O público tá super ‘pipoca raiz’, ‘minha torcida é pra ela’ e quando a gente vai comparar com o número de comentários dos outros participantes da casa de vidro, ela é disparada a que causou mais engajamento. Inegável, o ‘desempregada’ na descrição dela foi um marketing e tanto”, afirma.

Leia também: Brasiliense está na Casa de Vidro Centro-Oeste do BBB26

Na avaliação da especialista, ainda que o termo carregue estigmas no mercado de trabalho, no contexto do reality ele funcionou como um gatilho emocional capaz de aproximar a audiência e ampliar a visibilidade da participante logo nos primeiros dias de exposição.

As duas especialistas concordam que a diferença entre se apresentar como “desempregado” ou em “transição profissional” é fundamental. Enquanto o primeiro termo comunica ausência, o segundo transmite movimento, estratégia e escolha. “Transição preserva identidade e dignidade”, resume Denine. Amarilys complementa que o mercado ainda lida mal com pausas e reinvenções, mesmo em cenários de crise. “Resultados e números seguem sendo vistos como sinônimo de valor humano”, diz.

No fim, o debate exposto pelo reality vai além do entretenimento. Ele revela a dificuldade persistente das empresas, e da sociedade, em separar status profissional de valor pessoal. Para Denise, essa confusão torna os ambientes de trabalho adoecedores. Para Amarilys, normalizar alta performance constante e ignorar a vida pessoal cobra um preço alto. “É assim que surgem ciclos de autocobrança e burnout”, diz.

Enquanto Chaiany segue no jogo em busca do prêmio e das oportunidades que ele pode gerar, a discussão permanece fora da casa: até que ponto um rótulo define uma pessoa? No BBB, como no mercado de trabalho, a resposta parece depender menos da palavra usada e mais da narrativa que se constrói a partir dela.