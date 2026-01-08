Saiba quais serão as histórias das novelas verticais de Gustavo Reiz na Globo

Além desta, Gustavo Reiz também tratará do universo da moda, com a mesma direção da história anterior. O objetivo da plataforma é tirar do papel outras duas obras criadas pelo autor - (crédito: Reprodução/Instagram)

O autor Gustavo Reiz foi sondado para emplacar projetos inéditos no Globoplay, plataforma de streaming da Globo, após ter sido dispensado da emissora com o fim da novela Fuzuê (2023).

Segundo informações do jornal O Globo, o primeiro projeto do dramaturgo será uma trama vertical, cuja história principal será sobre uma babá, as quais as gravações estão previstas para este mês de janeiro, sob direção de Roberta Richard.

Além desta, Gustavo Reiz também tratará do universo da moda, com a mesma direção da história anterior. O objetivo da plataforma é tirar do papel outras duas obras criadas pelo autor.

Ao longo deste ano, a expectativa é que seja lançada uma plataforma dedicada exclusivamente aos microdramas, a Tele Tele, criada por Antonio Prata, Chico Mattoso, Thiago Teitelroit, Gustavo Mayrink e Camila Guerreiro. Pedro Bial e Fernando Meirelles integram o conselho criativo da empresa.

