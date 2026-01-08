Stranger Things: jogo Dead by Daylight adiciona Vecna e outros personagens

Na última terça-feira (6/1), Dead by Daylight anunciou uma nova parceria com a série mais famosa da Netflix, Stranger Things. Em uma segunda colaboração, que aproveita o encerramento da produção, o jogo vai adicionar personagens da trama: o elenco como os sobreviventes, Dustin e Onze, e Vecna, o vilão maior do seriado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Henry Creel, o Vecna, entra no jogo com habilidades especiais que são auxiliadas pelo Mundo Invertido e usa os poderes como arma contra os jogadores. Os Sobreviventes poderão jogar como Jane Hopper, mais conhecida como Eleven ou Onze, e Dustin Henderson, cada um com habilidades diferentes. A expansão também vai incluir novos personagens como: Jonathan Byers, Eddie Munson e Robin Buckley.
A Behaviour Interactive é conhecida por fazer parcerias com obras focadas no mundo do terror. Em 2019, já tinha feito uma expansão especial com personagens de Stranger Things, trazendo Steve Harrington e Nancy Wheeler como sobreviventes, além do monstro Demogorgon para dentro do jogo.
Dead by Daylight: Stranger Things Capítulo 2 estará disponível oficialmente a partir de 27 de janeiro.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O jogo está disponível PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, IOS, Android.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Festival Internacional de Cine de Punta del Este anuncia programação
- Diversão e Arte Netflix deixa de funcionar em TVs antigas; veja se a sua será afetada
- Diversão e Arte Horóscopo: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (8/1)
- Diversão e Arte ‘Stranger dogs’: cães saem do Mundo Invertido em campanha de adoção
- Diversão e Arte Irmã de Zé Felipe rebate crítica após celebrar Réveillon na casa de Vini Jr.
- Diversão e Arte Tatá Werneck fala sobre papel de vilã em próxima novela das nove