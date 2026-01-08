InícioDiversão e Arte
Stranger Things: jogo Dead by Daylight adiciona Vecna e outros personagens

A expansão temática da série chega em 17 de janeiro ao jogo

Aproveitando o encerramento da série, personagens vão integrar elenco do jogo de terror. - (crédito: Divulgação/Dead by Daylight)
Na última terça-feira (6/1), Dead by Daylight anunciou uma nova parceria com a série mais famosa da Netflix, Stranger Things. Em uma segunda colaboração, que aproveita o encerramento da produção, o jogo vai adicionar personagens da trama: o elenco como os sobreviventes, Dustin e Onze, e Vecna, o vilão maior do seriado.

Henry Creel, o Vecna, entra no jogo com habilidades especiais que são auxiliadas pelo Mundo Invertido e usa os poderes como arma contra os jogadores. Os Sobreviventes poderão jogar como Jane Hopper, mais conhecida como Eleven ou Onze, e Dustin Henderson, cada um com habilidades diferentes. A expansão também vai incluir novos personagens como: Jonathan Byers, Eddie Munson e Robin Buckley.

A Behaviour Interactive é conhecida por fazer parcerias com obras focadas no mundo do terror. Em 2019, já tinha feito uma expansão especial com personagens de Stranger Things, trazendo Steve Harrington e Nancy Wheeler como sobreviventes, além do monstro Demogorgon para dentro do jogo.

Dead by Daylight: Stranger Things Capítulo 2 estará disponível oficialmente a partir de 27 de janeiro.

O jogo está disponível PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, IOS, Android.

 

