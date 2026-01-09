Atriz de "Stranger Things" revela problema de saúde que a afastou da série

A atriz Jennifer Marshall, que interpretou Susan Hargrove, mãe de Max Mayfield (Sadie Sink) em “Stranger things”, usou as redes sociais para comentar publicamente sua ausência na quinta e última temporada da série da Netflix. Aos 44 anos, a artista participou da segunda e da quarta temporadas da produção, mas não retornou para os episódios finais — mesmo com Max ocupando um papel central na trama. A atriz lamentou ter ficado de fora, especialmente no momento em que estava passando por um câncer – um melanoma grau 3.

Na publicação, Marshall respondeu a um seguidor que perguntou com que frequência ela pensa sobre o destino da personagem na temporada final. “Todo dia. Não o dia inteiro, mas todo dia, todos os dias”, disse. Na legenda, a atriz aprofundou o assunto e trouxe à tona questões pessoais e profissionais delicadas.

Jennifer Marshall revelou que foi diagnosticada com câncer em 2022, passou por tratamento e estava em remissão durante as gravações da quinta temporada. Segundo ela, sua participação na série teria sido importante não apenas do ponto de vista narrativo, mas também financeiro e de saúde.

“Eu tive câncer, eu entendo. Mas eu estava em remissão durante as gravações da quinta temporada. Trabalhar teria me ajudado a garantir meu plano de saúde por meio do sindicato. Talvez eles tivessem personagens demais, sei lá, mas obviamente Susan Hargrove é a pior mãe de todas”, escreveu.

Em outro comentário nas redes sociais, a atriz afirmou que chegou a gravar uma cena, na qual Susan apareceria no hospital enquanto Max estava em coma, mas que o material acabou sendo cortado na edição final. “Acho que os roteiristas estavam com medo de que eu morresse, então me omitiram? Não sei”, especulou.

A situação ganhou ainda mais repercussão após o TMZ publicar que Jennifer foi aconselhada por colegas de elenco e membros da equipe a “ficar quieta”, sob o risco de ser deixada de fora de Hollywood. Em entrevista ao site, Marshall afirmou que não imaginava que seus comentários se tornariam virais e fez questão de esclarecer que não estava criticando diretamente os criadores da série, os irmãos Matt e Ross Duffer, nem o produtor Shawn Levy, embora tenha descrito a exclusão como “extremamente dolorosa”.

Jennifer Marshall e Sadie Sink em cena de 'Stranger things' Netflix / reprodução

Segundo a atriz, durante a quarta temporada surgiram rumores nos bastidores sobre um suposto uso de drogas, o que a levou a revelar sua condição de saúde aos superiores. Ainda assim, ela afirma que não houve questionamentos sobre sua capacidade profissional. “No fim das contas, eu realmente não sei por que não fui chamada de volta”, disse, destacando que a ausência da personagem criou uma lacuna narrativa percebida pelos fãs.

Ela destacou que, por ter ficado de fora da série, não atingiu o número mínimo de dias trabalhados exigido pelo SAG-AFTRA para manter o plano de saúde do sindicato, algo crucial durante o tratamento contra o câncer. A artista chegou a afirmar que participar da temporada final teria ajudado a pagar as contas médicas.

“Stranger Things” lançou o último episódio em 31 de dezembro de 2025, encerrando a saga iniciada em 2016. Até o momento, os irmãos Duffer não se pronunciaram publicamente sobre os questionamentos envolvendo a ausência de Susan Hargrove.