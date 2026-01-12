InícioDiversão e Arte
"Traumas" e "valores": o agradecimento de Wagner Moura no Globo de Ouro

Eufórico, Moura subiu ao palco para agradecer com um sorriso estampado no rosto. O ator celebrou o diretor Kleber Mendonça como um "gênio"

Wagner Moura no Globo de Ouro 2026 - (crédito: Etienne Laurent / AFP)

Wagner Moura fez história na madrugada desta segunda-feira (12/1) na premiação do Globo de Ouro 2026. O ator baiano levou, pela primeira vez, a estatueta de Melhor Ator em Drama ao protagonizar o longa metragem O agente secreto.

Eufórico, Moura subiu ao palco para agradecer com um sorriso estampado no rosto. O ator celebrou o diretor Kleber Mendonça como um "gênio".

"O agente secreto é um filme sobre memória, a falta dela e o trauma geracional. Eu acho que, se traumas podem ser passados por gerações, valores também podem", disse Wagner Moura no discurso de vitória do prêmio. O ator finalizou o agradecimento em português: "Para todo mundo no Brasil, assistindo isso agora, viva a cultura brasileira!".

O Globo de Ouro é considerado um dos termômetros para o Oscar. O evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada. No ano passado, a atriz Fernanda Torres recebeu o prêmio de Melhor Atriz pelo papel em Ainda Estou Aqui, longa que foi indicado como Melhor Filme em Língua Estrangeira.

Por Paulo Leite e Ronayre Nunes
postado em 12/01/2026 01:57
