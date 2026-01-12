Plataforma streaming do Itaú lança projeto que colocará produções no ar

A partir do dia 23 de dezembro, a plataforma de streaming gratuita do Itaú, Itaú Cultural Play, lança o Chamamento Itaú Cultural Play para produções audiovisuais do Centro-Oeste e do Norte do Brasil, com o objetivo de mapear, fomentar e ampliar a visibilidade de obras dessas regiões.

Ao todo, serão selecionadas 20 obras audiovisuais produzidas em 11 estados do Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal) para serem exibidas no catálogo da plataforma, mediante licenciamento remunerado, de acordo com a política editorial da plataforma. As inscrições, que começam no dia 23 de janeiro e seguem até dia 23 de abril, no site da plataforma.

Em entrevista divulgada, o gerente de Criação e Plataformas do Itaú Cultural, André Furtado, diz que o IC procura olhar a produção brasileira de maneira mais ampla é importantíssimo para compor a programação da plataforma e aprendizado curatorial. “Cada lugar possui suas histórias e seu jeito de contar essas histórias. Nossa intenção é fomentar e democratizar o acesso às produções do Centro-Oeste e Norte, e contribuir para que elas alcancem públicos mais amplos por meio da Itaú Cultural Play”.

Para participar da seleção, as obras podem ter qualquer duração, sejam elas curtas, médias ou longas-metragens, séries ou webséries, documentários ou ficção. Não há também restrições quanto à data de realização, tema, gênero narrativo, proposta estética e público-alvo.

Os títulos serão escolhidos por uma comissão de seleção definida pelo Itaú Cultural, considerando os seguintes critérios curatoriais: originalidade artística e/ou no uso da linguagem audiovisual; criatividade para revelar personagens e realidades a partir de outros pontos de vista; formas novas de contar histórias; e diálogo e relação estabelecidos entre as criações audiovisuais e os territórios e as realidades regionais nos quais foram concebidas.