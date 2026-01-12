Plataforma streaming do Itaú lança projeto que colocará produções no ar

A partir do dia 23 de dezembro, a plataforma de streaming gratuita do Itaú, Itaú Cultural Play, lança o Chamamento Itaú Cultural Play para produções audiovisuais do Centro-Oeste e do Norte do Brasil, com o objetivo de mapear, fomentar e ampliar a visibilidade de obras dessas regiões.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Atriz de Cheias de Charme morre aos 48 anos
Ao todo, serão selecionadas 20 obras audiovisuais produzidas em 11 estados do Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal) para serem exibidas no catálogo da plataforma, mediante licenciamento remunerado, de acordo com a política editorial da plataforma. As inscrições, que começam no dia 23 de janeiro e seguem até dia 23 de abril, no site da plataforma.
- Leia também: Cotado ao Globo de Ouro, Timothée Chalamet conta como treinou tênis de mesa por anos para 'Marty Supreme'
Em entrevista divulgada, o gerente de Criação e Plataformas do Itaú Cultural, André Furtado, diz que o IC procura olhar a produção brasileira de maneira mais ampla é importantíssimo para compor a programação da plataforma e aprendizado curatorial. “Cada lugar possui suas histórias e seu jeito de contar essas histórias. Nossa intenção é fomentar e democratizar o acesso às produções do Centro-Oeste e Norte, e contribuir para que elas alcancem públicos mais amplos por meio da Itaú Cultural Play”.
Para participar da seleção, as obras podem ter qualquer duração, sejam elas curtas, médias ou longas-metragens, séries ou webséries, documentários ou ficção. Não há também restrições quanto à data de realização, tema, gênero narrativo, proposta estética e público-alvo.
Os títulos serão escolhidos por uma comissão de seleção definida pelo Itaú Cultural, considerando os seguintes critérios curatoriais: originalidade artística e/ou no uso da linguagem audiovisual; criatividade para revelar personagens e realidades a partir de outros pontos de vista; formas novas de contar histórias; e diálogo e relação estabelecidos entre as criações audiovisuais e os territórios e as realidades regionais nos quais foram concebidas.
Saiba Mais
- Flipar Famosos do entretenimento que também são (ou foram) pilotos
- Flipar Objetos que enfraquecem heróis ou vilões nos quadrinhos e nas animações
- Revista do Correio 7 nomes criativos para cachorros da raça pinscher
- Mariana Morais Após ser bloqueada, ex de Lauana Prado tenta entrar em casa, mas é barrada
- Flipar ‘Guardiões’ de plantações, espantalhos despertam curiosidade com formatos inusitados
- Flipar Jessie Buckley fatura o Globo de Ouro e consolida favoritismo ao Oscar 2026
- Flipar Globo de Ouro: Saiba de onde vem a tradição do tapete vermelho, símbolo de fama e prestígio
- Mariana Morais Ex-noiva de Lauana Prado faz desabafo e culpa cantora pelo término
- Mundo Por que protestos no Irã atingiram dimensão inédita na história do país
- Diversão e Arte Fernanda Torres celebra vitórias no Globo de Ouro: "Só deu Nordeste"