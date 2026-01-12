Escritora Lília Diniz lança ‘Vozes de Mussambê’ neste sábado (17/1)

A escritora e multi artista maranhense Lília Diniz lança, no próximo sábado (17/1), às 17h, o livro Vozes de Mussambê. O evento ocorre no Balaio Café, localizado na Universidade de Brasília (UnB). A obra é inspirada em relatos reais de situações de violência enfrentadas por mulheres e reúne 23 contos.
O título faz referência ao mussambê, arbusto medicinal utilizado como expectorante na medicina popular. A planta inspira a metáfora central do livro: expelir o que sufoca para voltar a respirar. As personagens encontram caminhos para liberar dores antigas, nomear silêncios e abrir espaço para o renovo. Cada conto recebe o nome de uma planta e estabelece uma relação simbólica entre literatura, natureza, memória e cura.
Como parte do processo criativo, a autora realizou imersão no Maranhão, onde conviveu com mulheres da Reserva Extrativista Mata Grande, em Davinópolis. Dessa vivência, nasceram os fundamentos conceituais, narrativos e visuais que sustentam a identidade do livro.
O projeto gráfico foi desenvolvido pelo designer brasiliense Haroldo Brito, com ilustrações da artista plástica Ju Lama, criadas a partir da técnica da serigrafia botânica. O processo de pesquisa e a finalização foram financiados pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF/2019).
Serviço:
Lançamento do livro Vozes de Mussambê (R$ 70) neste sábado (17/1), às 17h, no Balaio Café, localizado na Universidade de Brasília (UnB). Evento gratuito.