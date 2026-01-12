Alê Correa e Renato Castelo lançam novo single em espírito carnavalesco

Da esquerda para a direita: Rodrigo Valle (cantor e produtor), Renato Castelo (compositor) e Ale Corrêa (compositor) - (crédito: Arquivo)

O frevo ganha novos contornos no single Isso é Só o Começo, lançamento de Ale Corrêa em parceria com Renato Castelo, que chega a todas as plataformas de streaming hoje. A canção aposta na energia do frevo-canção para exaltar o espírito carnavalesco, atravessado por sentimentos como paixão, desejo de vida, amor e liberdade.

Com arranjo concebido para power trio (guitarra, baixo e bateria) com voz, a faixa apresenta uma sonoridade vibrante e contemporânea, marcada por contracantos guitarrísticos que dialogam diretamente com os metais tradicionais das orquestras de frevo. A proposta reforça o caráter festivo do gênero sem abrir mão de uma abordagem autoral e urbana.

Ao Correio, Alê Corrêa diz que o frevo não é uma escolha casual. Embora mineiro de nascimento e radicado em Brasília, o compositor mantém uma relação profunda com a cultura pernambucana. Essa ligação se fortaleceu ao longo dos anos, desde o lançamento do álbum “Bebida Nacional” (2013), uma cartografia musical da cachaça brasileira que já trazia o frevo “Bicadinha”, até a criação do projeto “Toquem o Frevo Mais Alto”, dedicado a homenagear personalidades de Pernambuco em letras e arranjos inusitados.

“Tenho uma história muito forte ligada ao frevo. Mesmo não sendo pernambucano, tenho os dois pés naquele estado que eu amo”, afirma o músico.

A parceria com Renato Castelo se construiu de forma orgânica e afetiva. Poeta, cantor e compositor potiguar, Renato foi um dos mentores musicais de Ale Corrêa desde sua chegada a Brasília, em 2003, quando Ale ingressou na Universidade de Brasília. A afinidade artística atravessou os anos e já rendeu gravações de sambas e outras canções autorais, até desembocar de vez no frevo.



