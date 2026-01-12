Marido e colegas se despedem da atriz Titina Medeiros

Aos 48 anos, a atriz Titina Medeiros morreu no domingo (11/1), deixando um legado na televisão, no teatro e na cultura regional. Titina convivia com um câncer no pâncreas. À Quem, o marido, César Ferrario, compartilhou como foram os últimos dias da esposa.

"Ela foi tranquila, ela foi calma, acompanhada até o último instante, de mãos dadas com a gente, comigo”, contou. César e Titina foram casados por quase 20 anos. Nas redes sociais, eles compartilhavam momentos de parceria na vida e nas artes. Os dois atores fizeram par romântico na novela Cheias de Charme, em 2012, trama em que ficou conhecida por dar vida à personagem Socorro.

Na entrevista, César exaltou a trajetória da esposa: “Linda, potente, cheia de luz". Ele conta que, desde o início da doença,Titina esteve apoiada e cercada por pessoas que ama, tanto em casa quanto nos momentos em que precisou ficar internada. "Titina hoje nos deixou, me deixou, deixou toda a família dela e uma rede imensa de amigos, de parceiros, de médicos, de enfermeiros, que nos ajudaram e foram fundamentais, verdadeiros anjos nesse nosso caminho de tratamento e luta contra essa doença tão agressiva, tão violenta, que, de fato, não nos deu nenhuma chance", lamentou.

"Acho que Titina sempre carregou um sorriso indescritível e inigualável. E mais do que isso: ela soube distribuir esse sorriso para uma quantidade imensa de pessoas para as quais ela levou muita alegria e felicidade através do seu ofício, do seu sacerdócio. Ofício esse que ela sempre levou com a mais absoluta seriedade. E nele ela foi realizada”, declarou.

“Então, eu tenho certeza que Titina teve uma vida linda. Tanto no seu ambiente doméstico, onde ela foi muito amada, como no seu ambiente profissional. E é com esse sentimento que eu me conforto hoje. Eu tenho certeza que, apesar da brevidade, o tempo que ela esteve aqui, ela não deixou a dever no amor, no afeto e no trabalho".

A despedida da atriz ocorreu na noite de domingo, no Teatro Alberto Maranhão, em Natal (RN). Após a cerimônia, o corpo de Titina seguiu para Acari, cidade da atriz, onde deve ser velado na tarde desta segunda-feira (12/1). O governo do Rio Grande do Norte decretou luto oficial de três dias.

Colegas de profissão lamentam

Nas redes sociais, a atriz Taís Araújo lamentou a morte da amiga. As duas contracenaram em Cheias de Charme. “Uma amiga minha se foi, tanta alegria, tanta arte, tanto amor é o que fica. Eu te amo, Titina e o que fica aqui é o que vc é”, escreveu. “Vc é o melhor da arte, o melhor do mundo. Vc é o que eu gostaria que o Brasil fosse: Vc é só amor! Voa, voa, voa brabuleta! Te amo pra sempre!”

Claudia Abreu, a Chayene de Cheias de Charme, relembrou trabalhos com Titina. “Te amei desde o primeiro momento. Viramos uma dupla, ficamos irmãs, rimos, nos divertimos muito dentro e fora de cena. Tínhamos tantos planos juntas…”, escreveu. Nas redes, a atriz compartilhou cena da novela.