Fernanda Cabral lança novo single nesta sexta-feira

A cantora, compositora e produtora musical Fernanda Cabral lança, nesta sexta-feira, o single Terre, em colaboração com a cantora francesa Sarah Floch. Cantada em português e francês, a faixa é descrita como um questionamento místico-existencial sobre o destino humano e a força da natureza.
"É uma ode à vida, ao movimento, à força que a todos nos une", reflete Fernanda. "Através da nossa vibração consciente, podemos transformar a energia que nos rodeia e, por consequência, também nos transformar", acrescenta a artista.
Em dezembro, Fernanda lançou o single Instante. A canção nasceu durante a pandemia a partir de um texto da espanhola Sylvia Richter. Fernanda optou por mantê-lo em espanhol, reforçando a conexão poética e afetiva com Madrid, cidade onde iniciou sua carreira como cantora autoral. A letra aborda pertencimento e ligação atemporal entre pessoas de diferentes lugares.
Para celebrar o lançamento dos novos singles, Fernanda fará, no dia 31 deste mês, um show no Teatro Galileo de Madrid. O show na capital espanhola reunirá esse repertório recente com canções dos álbuns Praianos (2011) e Tatuagem Zen (2020), além de inéditas que compõem seu próximo trabalho, como Cântico dos Cânticos, parceria com sua mãe, Elisa Cabral, e Flor D'água, feita com Chico César.
A gravação dos singles é fruto da oficina "Produção Musical - Criação e Tecnologia", realizada em Brasília em setembro de 2025, com apoio do FAC-DF. O processo criativo foi registrado em três minidocumentários, disponíveis no Instagram do projeto e no YouTube da artista.
Fernanda Cabral é cantora, compositora e produtora musical. Primeira mulher da Região Centro-Oeste a vencer o Prêmio Profissionais da Música na categoria Melhor Produtora (2022), também ganhou como Melhor Trilha Sonora de Cinema (2025). Com residência artística na Espanha, se apresentou em casas como o Blue Note de Tóquio. Fernanda gravou uma parceria com Ney Matogrosso, a canção Pássaro, lançada em 2020, como parte do álbum Tatuagem Zen. A artista também compõe trilhas sonoras para teatro e cinema.