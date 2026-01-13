Jonas '22': entenda origem do apelido do veterano do BBB 26

Após 14 anos de sua participação no BBB 12, Jonas Sulzbach retorna à disputa pelo prêmio milionário. Em sua primeira participação, o Veterano chegou até a reta final, conquistando o terceiro lugar da temporada e levando R$ 50 mil para casa. - (crédito: Reprodução do Instagram @bbb)

Jonas Sulzbach, participante do BBB 12 e agora de volta ao elenco de veteranos do BBB 26, voltou a ser foco de atenção nas redes sociais por conta do apelido “22”. O nome surgiu após o vazamento de um nude do participante, que foi parar na web em 2012, dias após a entrade dele no reality show.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No vídeo, Jonas aparece nu e, em um trecho, mede o próprio órgão genital. Ao final da gravação, é possível constatar que a medida chega a 22 centímetros, o que acabou rendendo o apelido que o acompanha desde então.

Apesar de o conteúdo não ser recente, o assunto voltou a ganhar força com o retorno do veterano à casa mais vigiada do país. Esta não é a primeira vez que o episódio reaparece nos holofotes. Quando Mari Gonzalez, então companheira de Jonas e participante do BBB 20, entrou no reality, o tema voltou a repercutir — embora com impacto menor do que agora.

Leia também: Confira os veteranos que retornam ao BBB 26

Desde sua primeira participação no programa, Jonas Sulzbach manteve presença ativa no meio artístico e digital. Atualmente, atua como empresário, modelo e influenciador, compartilhando nas redes sociais a rotina de exercícios, hábitos saudáveis e o convívio com seus animais de estimação.