Jonas '22': entenda origem do apelido do veterano do BBB 26

Jonas Sulzbach, participante do BBB 12 e agora de volta ao elenco de veteranos do BBB 26, voltou a ser foco de atenção nas redes sociais por conta do apelido “22”. O nome surgiu após o vazamento de um nude do participante, que foi parar na web em 2012, dias após a entrade dele no reality show.
No vídeo, Jonas aparece nu e, em um trecho, mede o próprio órgão genital. Ao final da gravação, é possível constatar que a medida chega a 22 centímetros, o que acabou rendendo o apelido que o acompanha desde então.
Apesar de o conteúdo não ser recente, o assunto voltou a ganhar força com o retorno do veterano à casa mais vigiada do país. Esta não é a primeira vez que o episódio reaparece nos holofotes. Quando Mari Gonzalez, então companheira de Jonas e participante do BBB 20, entrou no reality, o tema voltou a repercutir — embora com impacto menor do que agora.
Desde sua primeira participação no programa, Jonas Sulzbach manteve presença ativa no meio artístico e digital. Atualmente, atua como empresário, modelo e influenciador, compartilhando nas redes sociais a rotina de exercícios, hábitos saudáveis e o convívio com seus animais de estimação.
