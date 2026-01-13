BBB 26: Ricardinho desiste do Quarto Branco e está eliminado

O momento em que Ricardinho aperta o botão para desistir do programa e assusta os outros participantes - (crédito: Reprodução / X / @liviacomentaa)

Participante da Casa de Vidro Norte, Ricardinho desistiu de conseguir uma vaga no BBB 26 ao apertar o botão do Quarto Branco, na tarde desta terça-feira (13/01). O candidato a integrar o grupo Pipoca passou 12 horas na dinâmica.

Ao apertar o botão no centro do quarto, o participante assustou os outros brothers. Durante a despedida, Ricardinho foi às lágrimas, enquanto pedia para que a porta abrisse "logo". "Muita saudade de você, amor. Quero meu celular logo!", afirmou.

Veja o momento em que Ricardinho aperta o botão e desiste do programa:

Oito candidatos restam na disputa por duas vagas para o time Pipoca do BBB 26. São elas: Livia, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste.

Matheus comentou, após a desistência, que Ricardinho "cavou a própria cova". No entanto, classificou a atitude do concorrente como "de homem pra caramba". "Isso é aprendizado para todas as pessoas que, se você está mal psicologicamente, você tem que expressar. Se você está mal, não é feio pedir ajuda", afirmou. Rafaella, enquanto isso, afirmou que o desistente "fingia estar bem".

Ricardinho teve surto durante a dinâmica

No início do confinamento, o paraense ficou encolhido em um dos cantos do quarto. Questionado sobre a atitude pelos colegas, ele afirmou que havia chegado em um extremo. "Se faz muito barulho, fala muito, muito, muito, chega em um extremo, certo? Depois, todo mundo vai enfrentar o outro extremo. É o contraste que mata", afirmou.

Durante a madrugada de segunda (12/1) para terça-feira (13/1), Ricardinho lidou com uma espécie de surto, e incomodou os rivais com diferentes atitudes. Ele chegou a atrapalhar o sono alheio ao abrir todas as latas de água.

Elisa, por exemplo, mostrou irritação durante a manhã. "Acho que disse todos os palavrões ali", afirmou. Ele também bateu repetidamente na porta e na maçaneta do espaço, para irritar os demais. Ao anunciar a desistência, deixou os concorrentes surpresos. Ele trocou cumprimentos com os outros confinados antes de apertar o botão. Todos se abraçaram, e desejaram sorte uns aos outros.

Entenda a dinâmica e o que acontece agora

Antes do início do Quarto Branco, o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, anunciou que os nove restantes apenas seriam colocados no espaço do quarto. Para desistir, bastava apertar o botão. O jogo é uma espécie de repescagem da Casa de Vidro. Das cinco espalhadas pelo país, dois de cada foram direto para a casa mais vigiada do Brasil. As duplas restantes foram para o Quarto Branco.



