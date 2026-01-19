Exposição em Belém destaca a força de lideranças femininas na luta pela terra

Exposição fotográfica apresenta registros de mulheres, lideranças femininas, que lutam por suas terras - (crédito: Ana Mendes/Imagens Humanas)

A exposição Quem é pra ser já nasce apresenta ao público um conjunto de fotografias e colagens em preto e branco que retratam a trajetória de mulheres indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu e assentadas do Maranhão. Criada pela artista e fotojornalista Ana Mendes, a mostra propõe um olhar sensível sobre mulheres que lideram lutas coletivas pela terra e pela preservação de seus modos de vida, muitas vezes sob ameaça. A abertura acontece no dia 17 de janeiro, na Associação Fotoativa, em Belém (PA), onde segue em cartaz até 20 de fevereiro de 2026, com entrada gratuita.

O projeto reúne 24 obras produzidas ao longo de quase um ano de convivência e escuta com dez mulheres que atuam como lideranças em seus territórios. As imagens evidenciam vínculos entre corpo, território e ancestralidade, e revelam a permanência de saberes transmitidos entre gerações, em contextos marcados pela resistência e pela defesa da natureza.

O ensaio nasce também de uma experiência pessoal da própria artista, que passou a ser ameaçada após anos de atuação como fotojornalista, documentarista e cientista social no Maranhão. Com isso, Ana constroi imagens que apontam para o afeto, o amor e a esperança como formas de continuidade, após a violência e o medo. Entre as obras, um autorretrato da artista estabelece um diálogo direto com as narrativas das mulheres fotografadas e amplia o debate sobre os riscos enfrentados por defensoras ambientais, comunicadores e povos tradicionais no Brasil.

A exposição integra uma pesquisa contemplada pelo Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia e também faz parte do doutorado de Ana Mendes na UFPA. A programação teve início no sábado (17/1) e vai até o dia 20 de fevereiro. Além disso, a mostra fará participação no Café Fotográfico, no dia 15 de janeiro, às 18h30, no Sesc Ver-o-Peso, com a presença da artista e da liderança indígena Pjih-cre Akroá Gamella.





Serviço

Exposição fotográfica: Quem é pra ser já nasce

A partir do próximo sábado (17/01), às 10h na Associação Fotoativa – Praça das Mercês, 19, Campina, Belém (PA). Entrada gratuita.

