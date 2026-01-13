BBB26: equipe de Jordana se pronuncia após acusação de fraude em cotas

A participante do Big Brother Brasil 26 que representa o Distrito Federal se viu no centro de uma polêmica logo no início do jogo. A advogada Jordana Morais se pronunciou após ser acusada de ter fraudado o sistema de cotas raciais em um concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), para os cargos de analista ou técnica judiciária. Na época, ela tinha 18 anos.
Em nota, a equipe da sister afirmou que tomou conhecimento das acusações e destacou que, no Brasil, o IBGE “define como parda a pessoa que se identifica como resultado da mistura de duas ou mais opções de cor ou raça, incluindo branca, preta e indígena”. Segundo o comunicado, “esse é o caso de Jordana”.
“Dentro desse contexto, não há qualquer irregularidade na inscrição de um candidato pardo pela cota racial”, afirmou a nota.
O posicionamento também ressalta que Jordana não assumiu nenhum cargo público relacionado ao concurso para o qual se inscreveu nas vagas destinadas a pessoas pretas e pardas.
Leia a nota na íntegra:
