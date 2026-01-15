Clube do Choro promove tributo a Lô Borges

O Clube do Choro recebe, hoje e amanhã, às 20h30, tributo em homenagem a Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, autor de clássicos da música popular brasileira. As vozes de Cely Curado, Leonel Laterza e Joana Duah interpretam repertório que atravessa a carreira do compositor mineiro, em show pensado pela produtora Tita Lyra. Há ingressos disponíveis apenas para amanhã, a partir de R$ 50.

Além do trio de intérpretes, a apresentação é conduzida por Marcus Moraes (guitarra, violão e direção musical), Vavá Afiouni (baixo), Caio Fonseca na bateria e Vitor Adonai nos teclados e sopros. Curiosidades da trajetória artística de Lô Borges e "causos" por trás da história de algumas músicas também fazem parte do espetáculo.

O tributo Sonhos não envelhecem foi concebido em outubro de 2025. No dia 31 daquele mês, Tita Lyra organizou o show Travessia, para homenagear Milton Nascimento, que havia completado 83 anos. Durante a apresentação, o público também reverenciou Lô Borges. O cantor estava internado em decorrência de intoxicação medicamentosa e morreu três dias depois.

O diretor musical e guitarrista Marcus Moraes aponta que Lô Borges, Milton Nascimento e Beto Guedes criaram "um jeito diferente de fazer a música brasileira", ao unir rock a ritmos nacionais, como samba e baião. "Inventaram uma maneira de tocar, de compor. É uma coisa muito, muito rica e inovadora até hoje", completa Moraes, que diz guardar memórias de infância do contato com o Clube da Esquina. "Conheço Lô Borges antes mesmo de saber quem ele era e o que tinha feito."

Foi quando estudou nos Estados Unidos que a cantora Joana Duah entendeu a dimensão dos trabalhos de músicos brasileiros, como Lô Borges. "Eu me surpreendi com a importância de artistas que não imaginava serem tão grandes lá fora." A intérprete antecipa que as apresentações do tributo são divididas em duas partes: músicas mais introspectivas e outras mais animadas, com o rock and roll. "É muito bom perceber como as canções profundas e densas são potencialmente muito acessíveis", completa Duah.

Serviço

Sonhos não envelhecem, tributo a Lô Borges, nesta quinta e sexta-feira, no Clube do Choro, às 20h30. Ingressos, disponíveis na Bilheteria Digital, custam a partir de R$ 50 (meia entrada).

