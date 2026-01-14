BBB 26: Henri Castelli tem sinais de convulsão em Prova do Líder

BBB 26: Henri Castelli passa mal e tem convulsão durante Prova do Líder - (crédito: Globoplay)

O ator Henri Castelli passou mal durante a Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 na manhã desta quarta-feira (14/1). Após cerca de nove horas em uma dinâmica de resistência, o participante caiu da plataforma onde estava e apresentou sinais de convulsão diante dos colegas de confinamento.

A prova, que define a primeira liderança da temporada, teve início na noite de terça-feira (13) e seguiu pela madrugada. Por volta das 9h, Henri ficou inconsciente, o que gerou preocupação imediata entre os brothers.

Os participantes do reality assim que percebem que tem algo de errado com o ator, começam a gritar por ajuda. Internautas comentaram da situação nas redes e enfatizaram que houve demora no atendimento. "A demora da produção, que agonia", escreveu um usuário.

Diante da situação, os Dummies — equipe responsável por auxiliar nas dinâmicas do programa — entraram rapidamente na área da prova para prestar os primeiros socorros. Em seguida, o ator foi retirado da arena e encaminhado aos bastidores, onde recebeu atendimento médico.

