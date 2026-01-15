Ator de Thor é escalado como Kratos na série de God of War

Ryan Hurst, a voz do Thor em God of War: Ragnarok será Kratos no live-action do streaming. - (crédito: Divulgação/Prime Video)

A Amazon Prime Video confirmou nesta quarta-feira (14/1) que o ator Ryan Hurst interpretará Kratos na série God of War. Na adaptação, Hurst, conhecido pela atuação em Sons of Anarchy e The Walking Dead, dará vida ao Fantasma de Esparta. Ele é um veterano da franquia da PlayStation, dando a voz para a versão de Thor dentro do universo nórdico da saga.

A série receberá duas temporadas, com lançamento previsto para 2027. A história planeja contar eventos vistos nos últimos dois jogos da franquia que se passam dentro da mitologia nórdica.

O jogo God of War foi lançado em 2018, e trouxe Christopher Judge como a voz de Kratos, papel que rendeu muitas nomeações e prêmios para o ator. No Brasil, a voz de Ricardo Juarez foi mantida. Ele já tinha interpretado uma versão mais “descontrolada” do personagem em God of War Ascension. A dublagem rendeu vasto material para as redes sociais.

Na mesma pegada de The Last of Us, a trama gira em torno de uma relação de pai e filho, com Kratos e Atreus entrando em uma jornada para despejar as cinzas da mãe do garoto na montanha mais alta dos sete reinos. A aventura coloca um Kratos amadurecido de frente com seus atos do passado, quando ele massacrou deuses gregos para se vingar. Enquanto lida com isso, o Deus da Guerra entende seu papel como pai e mostra o melhor caminho para Atreus.

Ronald D. Moore que esteve por trás de Battlestar Galactica será o showrunner, roteirista e produtor executivo de God of War, enquanto Frederick E.O. Toye, diretor de Fallout e Shogun, está designado para dirigir os primeiros dois episódios da série.

Enquanto a série não chega, tanto God of War (2018) quanto God of War: Ragnarok estão disponíveis para o PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.