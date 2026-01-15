Amazon revela visual de Sophie Turner como Lara Croft

A Tomb Raider vai receber um série em live-action na Amazon Prime Video. A gigante do streaming divulgou, nesta quinta-feira (15/1), a primeira imagem de Sophie Turner como Lara Croft.
Get your artifacts out. Lara's on her way… #TombRaider #WardrobeTest pic.twitter.com/kDcWhtlR4d— Prime Video (@PrimeVideo) January 15, 2026
A série teve seu elenco completo anunciado recentemente, trazendo Jason Isaacs, da saga Harry Potter, que viverá Atlas DeMornay, o tio de Lara. Sigourney Weaver, de Alien, será Evelyn Wallis. Bill Paterson, de Convenção das Bruxas, será o mordomo da família Croft, Winston. Tomb Raider conta com Phoebe Waller-Bridge, de Fleabag, como criadora, roteirista, co-showrunner e produtora executiva do seriado.
Baseada na série de games da Crystal Dynamics, a série ainda não tem uma data específica para chegar, mas as filmagens começam na próxima semana, no dia 19 de janeiro.
Diferente da última adaptação, que trouxe Alicia Vikander como a explorada, e baseando-se na trilogia mais recente de jogos da Square Enix, o novo Tomb Raider vai utilizar elementos das aventuras clássicas de Lara Croft. O uniforme apresentado mostra já a intenção da produção. Além de Vikander, Angelina Jolie já viveu a personagem no cinema em duologia de filmes. A franquia da explorada fez 710 mil dólares ao todo nas telonas.
