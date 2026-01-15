InícioDiversão e Arte
Amazon revela visual de Sophie Turner como Lara Croft

Baseada na série de games da Crystal Dynamics, a série ainda não tem uma data específica para chegar

Amazon revela visual de Sophie Turner como Lara Croft - (crédito: Divulgação/Amazon Prime Video/Crystal Dinamics)
Amazon revela visual de Sophie Turner como Lara Croft - (crédito: Divulgação/Amazon Prime Video/Crystal Dinamics)

A Tomb Raider vai receber um série em live-action na Amazon Prime Video. A gigante do streaming divulgou, nesta quinta-feira (15/1), a primeira imagem de Sophie Turner como Lara Croft.

A série teve seu elenco completo anunciado recentemente, trazendo Jason Isaacs, da saga Harry Potter, que viverá Atlas DeMornay, o tio de Lara. Sigourney Weaver, de Alien, será Evelyn Wallis. Bill Paterson, de Convenção das Bruxas, será o mordomo da família Croft, Winston. Tomb Raider conta com Phoebe Waller-Bridge, de Fleabag, como criadora, roteirista, co-showrunner e produtora executiva do seriado.

Baseada na série de games da Crystal Dynamics, a série ainda não tem uma data específica para chegar, mas as filmagens começam na próxima semana, no dia 19 de janeiro.

Diferente da última adaptação, que trouxe Alicia Vikander como a explorada, e baseando-se na trilogia mais recente de jogos da Square Enix, o novo Tomb Raider vai utilizar elementos das aventuras clássicas de Lara Croft. O uniforme apresentado mostra já a intenção da produção. Além de Vikander, Angelina Jolie já viveu a personagem no cinema em duologia de filmes. A franquia da explorada fez 710 mil dólares ao todo nas telonas. 

 

Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 15/01/2026 12:43
