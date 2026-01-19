Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (19/1)

A INGENUIDADE

Data estelar: Sol ingressa em Aquário, Vênus e Plutão em conjunção.

Estamos assim, enquanto uns, supostamente empossados no lugar em que deveriam defender a Lei, desconhecem qualquer uma que não seja a da própria e duvidosa moralidade, outros reagem a isso imaginando ser moralmente superiores porque entendem haver um Poder Maior.

As duas correntes de pensamento encarnadas parecem ser divergentes, mas ambas têm algo em comum, a ingenuidade.

Aqueles que promulgam o retorno da Lei do Mais Forte são ingênuos porque acreditam que se possa voltar a como eram as coisas nos séculos passados, enquanto os que promulgam a moralidade superior e a construção de laços de cooperação são também ingênuos, porque acreditam que as coisas no mundo retornarão ao eixo por si sós, sem necessidade de se desgastarem com conflitos. Uns e outros estão equivocados.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sem laços de solidariedade e cooperação mutua sua alma pode, eventualmente, ter conquistado toda a independência que ansiava, mas nem isso poupará você da ansiedade de saber que em algum momento precisará de ajuda.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e não havendo espaço suficiente para você se retirar e amadurecer as ideias, há de se tomar cuidado para não optar por soluções aparentemente simples, mas que seriam precipitadas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A vontade de mudar todos os planos atinge seu ápice nesses dias, e sua alma terá de administrar tudo isso com muita sabedoria, porque não parece ser bom você chutar o balde e mudar o roteiro de tudo sem prévio aviso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Rondam perigos, porém, o pressentimento desses há de ser administrado com cuidado para não degringolar em paranoia, a qual se cobre sempre de argumentos muito astutos, mas que são, na sua maioria, fantasiosos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Dar a razão a outras pessoas não é o mesmo que declarar derrota, às vezes é preciso tomar uma atitude estratégica para evitar que certos assuntos adquiram uma proporção indevida. Depois, você ajustará contas com as pessoas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O momento encerra potencialidades fantásticas que sua alma pressente, mas que ainda não consegue decifrar como as aproveitar. Não importa, continue em frente com seus compromissos e a boa vontade posta em prática.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É muito bom quando a vida parece sorrir e trazer até você propostas e perspectivas interessantes, mas é justamente nesse tipo de momento que sua alma precisa se conter para não se precipitar na direção de assuntos imaturos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquilo que possa ser finalizado neste momento há de ser considerado prioridade, porque assim sua alma se verá livre de amarras tóxicas que fazem o passado se repetir indefinidamente. É hora de acabar com isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há muito assunto que requer mais reflexão e conversa, porque envolve muitas outras pessoas além de você, e nem todas elas se entendem entre si, havendo discórdias que, se não surgirem agora, o farão depois, com certeza.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Contabilize suas vitórias com sabedoria, para exorcizar esse sentimento de fragilidade que atormenta. Sua alma nunca será completamente independente, mas isso não há de ser motivo de ansiedade. De jeito algum.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Muitas decisões que precisam ser tomadas com urgência ainda estariam imaturas, mas chega uma hora em que não é possível esperar mais e, por isso, a despeito da precipitação, algo precisa ser feito. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nada acontece ao acaso, mas nem sempre é possível decifrar os sinais para saber por que acontecem as coisas. Eventualmente, é melhor desistir de buscar significado e se dedicar a viver como se fosse a primeira vez.