Três peças entram em cartaz no CCBB a partir desta sexta-feira (16/1)

Os espetáculos À beira do Sol, Depois do silêncio e Cantos de encontro entram em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) nesta sexta-feira (16/11). A programação, que permanece até 8 de fevereiro, celebra 30 anos da companhia brasiliense Os Buriti. As atrações atendem públicos infantil e adulto. Ingressos custam a partir de R$ 15 (meia entrada).

À beira do Sol trata de temas sensíveis, como loucura e sanidade, em abordagem voltada a todos os públicos. Depois do Silêncio (classificação 12 anos) traz a linguagem do teatro-dança, com estética fundamentada em pesquisa desenvolvida por Eliana Carneiro, uma das diretoras da companhia. Cantos de Encontro reúne canções autorais para crianças de todas as idades, outra vertente de pesquisa da companhia.

“As peças têm em comum a perspectiva de estimular o imaginário do público. A companhia prioriza criações que ofereçam espaço para que o público também co-crie, a partir de uma encenação que não entrega tudo”, comenta Eliana Carneiro. Ela afirma que os temas de cada um dos espetáculos trazem olhares complementares acerca das possibilidades de existir.

A atriz e diretora Naira Carneiro aponta que celebrar 30 anos de existência e de muitas criações é um sinal de êxito com um público diverso, de diferentes idades e culturas. “Acreditamos nas mudanças que o estímulo à criatividade e à imaginação operam em todo mundo. O palco é um lugar sagrado que desejamos estar por mais 30 anos, pelo menos”, projeta.





Ocupação Os Buriti, no CCBB, até 8 de fevereiro. Ingressos custam a partir de R$ 15. Programação completa no site https://ccbb.com.br/brasilia/programacao/ocupacao-os-buriti-30-anos/.

