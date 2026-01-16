Iara Gomes se apresenta no Teatro Carlos Galvão com entrada gratuita

Iara Gomes se apresenta na Escola de Música de Brasília - (crédito: Divulgação)

Na segunda-feira (19/1), a pianista e compositora brasiliense Iara Gomes se apresenta no Teatro Carlos Galvão. O concerto Coisas Inúteis marca o encerramento da turnê nacional do álbum homônimo lançado em 2024. A apresentação conta com um quarteto inteiramente feminino e propõe uma fusão sofisticada entre música instrumental brasileira e jazz contemporâneo.

Inspirado na obra A felicidade é inútil, do filósofo Clóvis de Barros Filho, o álbum conta com nove faixas autorais e conduz o público por atmosferas que transitam entre o lirismo, o improviso e a experimentação, convidando a uma escuta desacelerada em meio ao ruído do mundo contemporâneo.

No palco, Iara divide a cena com Thanise Silva (flauta), Paula Zimbres (baixo elétrico) e Larissa Umaytá (percuteria), instrumentistas de forte presença na cena instrumental brasileira. Juntas elas buscam construir uma sonoridade orgânica e pulsante, que amplia as possibilidades expressivas do formato quarteto e reafirma o protagonismo feminino na música instrumental.

A circulação nacional do projeto passou pelo Rio de Janeiro, Goiânia e Natal e inclui também uma ação formativa: a oficina Composição e Harmonia na Música Popular Brasileira Instrumental, voltada ao desenvolvimento de ferramentas criativas e técnicas de composição e harmonia para músicos de diferentes níveis de experiência. Em Brasília, a oficina é aberta ao público externo do Civebra e para músicos de qualquer instrumento.

Serviço

Concerto com Iara Gomes

Nesta segunda-feira (19 de janeiro), a partir das 19h30, no Teatro Carlos Galvão (Escola de Música de Brasília). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.