Caio Tibúrcio lança livro '(Re)verso da Memória' no Clube do Choro

'(Re)verso da Memória', primeiro livro de Caio Tibúrcio, reúne versos e composições do compositor de 73 anos; lançamento será no Clube do Choro, na segunda-feira (19/1), às 19h

Caio Tibúrcio lança '(Re)verso da Memória' no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)
Caio Tibúrcio lança '(Re)verso da Memória' no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

O poeta, letrista e compositor Caio Tibúrcio lança, na próxima segunda-feira (19/1), o livro (Re)verso da Memória, publicação que reúne a trajetória artística do autor de 73 anos. O evento ocorre no Clube do Choro, a partir de 19h, com entrada gratuita. 

(Re)verso da Memória é o primeiro livro de Tibúrcio e foi feito com a ajuda dos filhos do compositor, Caísa, Milena e Lucas, em meio à batalha de Caio contra o Alzheimer. Na obra, estão reunidos versos e composições que foram interpretados e gravados por artistas brasilienses, como Milena Tibúrcio, Wilson Bebel, Sandra Duailibe, Rogério Midlej, Paula Nunes, Cely Curado, Aparício Ribeiro e a dupla Zé Mulato e Cassiano, e as cariocas Juliana Diniz e Ilessi. 

A programação do evento de lançamento começa com sessão de autógrafos, seguida de show com as músicas de Caio, interpretadas por familiares, pelos violonistas Fernando César e Rogério Caetano e o bandolinista Bento Tibúrcio, também neto do compositor.  

Serviço

(Re)verso da Memória

De Caio Tibúrcio. Lançamento na segunda-feira (19/1), às 19h, no Clube do Choro (Setor de Divulgação Cultural, Bloco G, no Eixo Monumental). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

postado em 16/01/2026 15:26
