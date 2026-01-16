Companhia Os Melhores do Mundo se apresenta no teatro Royal Tulip

A Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo se apresentará no palco do Teatro Royal Tulip, no sábado (17/01) e no domingo (18/01), com o espetáculo Notícias Populares. A montagem é uma das mais conhecidas do grupo e ficou marcada pelo humor crítico e direto. O texto brinca com o sensacionalismo e a espetacularização das notícias do cotidiano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Alok transforma réveillon de Copacabana em palco de grande celebração

Criada em 1997, a peça é estruturada em esquetes independentes que se conectam por meio de manchetes exageradas. Em cena, uma âncora anuncia as notícias em um telão, enquanto os atores dão vida às situações no palco. Política, entretenimento e fatos corriqueiros são tratados com ironia, ritmo acelerado e atuações marcantes.

Leia também: Exposição mostra resiliência de mulheres em territórios ameaçados

Com 30 anos de trajetória, Os Melhores do Mundo são referência no teatro de humor brasileiro e já reuniram milhões de espectadores pelo país. Além dos palcos, o grupo já lançou três DVD’s e um longa metragem, Hermanoteu na terra de Godah. As apresentações deste fim de semana ocorrem no sábado (17/1), às 20h, e no domingo (18/1), às 19h30, no teatro Royal Tulip.

Serviço

Os melhores do mundo — Notícias Populares

Sábado (17/01) às 20h, e domingo (18/01) às 19h30, no Teatro do Royal Tulip. Ingressos a partir de $70 reais, podem ser adquiridos no Sympla. Não recomendado para menores de 14 anos.

Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel



