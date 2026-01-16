InícioDiversão e Arte
Companhia Os Melhores do Mundo se apresenta no teatro Royal Tulip

Espetáculo ‘Notícias Populares’ , um dos mais conhecidos sucessos de Os Melhores doMundo,brinca com o sensacionalismo e a espetacularização das notícias do cotidiano

Companhia Os Melhores do Mundo apresenta peça Notícias Populares neste sábado (17/01) - (crédito: Nicolau El-moor)
A Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo se apresentará no palco do Teatro Royal Tulip, no sábado (17/01) e no domingo (18/01), com o espetáculo Notícias Populares. A montagem é uma das mais conhecidas do grupo e ficou marcada pelo humor crítico e direto. O texto brinca com o sensacionalismo e a espetacularização das notícias do cotidiano.

Criada em 1997, a peça é estruturada em esquetes independentes que se conectam por meio de manchetes exageradas. Em cena, uma âncora anuncia as notícias em um telão, enquanto os atores dão vida às situações no palco. Política, entretenimento e fatos corriqueiros são tratados com ironia, ritmo acelerado e atuações marcantes.

Com 30 anos de trajetória, Os Melhores do Mundo são referência no teatro de humor brasileiro e já reuniram milhões de espectadores pelo país. Além dos palcos, o grupo já lançou três DVD’s  e um longa metragem, Hermanoteu na terra de Godah. As apresentações deste fim de semana ocorrem  no sábado (17/1), às 20h, e no domingo (18/1), às 19h30, no teatro Royal Tulip.

Serviço

Os melhores do mundo — Notícias Populares

Sábado (17/01) às 20h, e domingo (18/01) às 19h30, no Teatro do Royal Tulip. Ingressos  a partir de $70 reais, podem ser adquiridos no Sympla. Não recomendado para menores de 14 anos.

Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Por Madu Suhet
postado em 16/01/2026 15:31
