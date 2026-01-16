Companhia Os Melhores do Mundo se apresenta no teatro Royal Tulip

A Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo se apresentará no palco do Teatro Royal Tulip, no sábado (17/01) e no domingo (18/01), com o espetáculo Notícias Populares. A montagem é uma das mais conhecidas do grupo e ficou marcada pelo humor crítico e direto. O texto brinca com o sensacionalismo e a espetacularização das notícias do cotidiano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Criada em 1997, a peça é estruturada em esquetes independentes que se conectam por meio de manchetes exageradas. Em cena, uma âncora anuncia as notícias em um telão, enquanto os atores dão vida às situações no palco. Política, entretenimento e fatos corriqueiros são tratados com ironia, ritmo acelerado e atuações marcantes.
Com 30 anos de trajetória, Os Melhores do Mundo são referência no teatro de humor brasileiro e já reuniram milhões de espectadores pelo país. Além dos palcos, o grupo já lançou três DVD’s e um longa metragem, Hermanoteu na terra de Godah. As apresentações deste fim de semana ocorrem no sábado (17/1), às 20h, e no domingo (18/1), às 19h30, no teatro Royal Tulip.
Serviço
Os melhores do mundo — Notícias Populares
Sábado (17/01) às 20h, e domingo (18/01) às 19h30, no Teatro do Royal Tulip. Ingressos a partir de $70 reais, podem ser adquiridos no Sympla. Não recomendado para menores de 14 anos.
Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel
Saiba Mais
- Política Mulheres precisam tomar cuidado com a inteligência artificial, diz Lula
- Flipar Lugares misteriosos guardam lendas e segredos pelo mundo
- Flipar Viggo Mortensen e outros atores que não foram a primeira escolha para os filmes; mas arrasaram
- Flipar Puro ou combinado: versatilidade do melão favorece saúde com nutrientes e hidratação
- Flipar Por água abaixo: Empresário gasta milhões com restauração e navio afunda
- Revista do Correio O que fazer durante uma crise convulsiva: guia rápido de primeiros socorros
- Flipar 106 anos do Gato Félix: personagem fez transição do cinema mudo para o falado