Show de Palhágica mistura palhaçaria e mágica em espetáculo cômico

O espetáculo Show de Palhágica, protagonizado por Galileu Fontes, fica em cartaz neste sábado (17/1) e nos dias 24 e 31 de janeiro, às 11h, no Teatro Brasília Shopping. A peça mistura palhaçaria, mágica, teatro e ventriloquia. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis para retirada no site Sympla.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A apresentação é marcada pela relação de Chouchou, protagonista da peça interpretado por Fontes, com o coelho de pelúcia Farofa, personagem de língua afiada e sem filtro. A dupla conduz uma sequência de números mágicos e cenas cômicas que celebram a imaginação.
Show de Palhágica já esteve em cartaz em teatros, escolas, praças, festivais e eventos culturais em diferentes regiões do país e propõe aos telespectadores o resgate da criança interior e a valorização do improviso. A peça faz parte da Mostra Teatral de Brasília, evento promovido pelo Ministério da Cultura.
Serviço
Show de Palhágica
De Galileu Fontes. No sábado (17/1) e nos dias 24 e 31 de janeiro, às 11h, no Teatro Brasília Shopping. Ingressos gratuitos, disponíveis no site Sympla. Não recomendado para crianças menores de 3 anos.
Saiba Mais