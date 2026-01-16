InícioDiversão e Arte
Show de Palhágica mistura palhaçaria e mágica em espetáculo cômico

Protagonizado por Galileu Fontes, 'Show de Palhágica' mistura palhaçaria, mágica, teatro e ventriloquia

'Show de Palhágica' é protagonizado por Galileu Fontes - (crédito: Divulgação)
O espetáculo Show de Palhágica, protagonizado por Galileu Fontes, fica em cartaz neste sábado (17/1) e nos dias 24 e 31 de janeiro, às 11h, no Teatro Brasília Shopping. A peça mistura palhaçaria, mágica, teatro e ventriloquia. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis para retirada no site Sympla

A apresentação é marcada pela relação de Chouchou, protagonista da peça interpretado por Fontes, com o coelho de pelúcia Farofa, personagem de língua afiada e sem filtro. A dupla conduz uma sequência de números mágicos e cenas cômicas que celebram a imaginação. 

Show de Palhágica já esteve em cartaz em teatros, escolas, praças, festivais e eventos culturais em diferentes regiões do país e propõe aos telespectadores o resgate da criança interior e a valorização do improviso. A peça faz parte da Mostra Teatral de Brasília, evento promovido pelo Ministério da Cultura.

Serviço 

Show de Palhágica

De Galileu Fontes. No sábado (17/1) e nos dias 24 e 31 de janeiro, às 11h, no Teatro Brasília Shopping. Ingressos gratuitos, disponíveis no site Sympla. Não recomendado para crianças menores de 3 anos. 

