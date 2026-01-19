Pedro Aguiar apresenta recital de violão na Escola de Música

O violinista e compositor Pedro Aguiar realiza, nesta segunda-feira (19/1), um recital de violão promovido pela 47ª edição do Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília (Civebra). Com entrada gratuita, a apresentação ocorre às 19h30, no Teatro Levino de Alcântara da Escola de Música de Brasília (602 Sul).



Pedor Aguiar se apresenta ao lado dos convidados Alexandre Casado e Enio Antunes, no violino, Camila Meirelles, na viola, e Carrie Mae Pierce, no violoncelo.

Aguiar é professor de violão erudito na 47ª edição do Civebra, realizado na Escola de Música entre os dias 12 e 24 de janeiro de 2026. Nascido em Brasília, o violinista é o único brasileiro vencedor do Concurso de Violão Alhambra. Seu álbum mais recente, Les années folles, explora o espírito vibrante da França nos anos 1920, fundamentado nos estudos de Heitor Villa-Lobos.

O Civebra é realizado desde 1976, sempre no mês de janeiro, promovido pela Escola de Música de Brasília e apoiado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.





Serviço

Recital de violão 47ª edição do CIVEBRA

Nesta segunda-feira (19/1), às 19h30, no Teatro Levino de Alcântara, na Escola de Música de Brasília (602 Sul). Entrada gratuita.



