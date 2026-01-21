InícioDiversão e Arte
Grupo Mundo de Lírio lança álbum com músicas e animações para crianças

Grupo Mundo de Lírio lança álbum Lírio para Dormir, com oito músicas instrumentais para as crianças relaxarem

Grupo Mundo de Lírio lança projeto com a oito músicas com crinaças - (crédito: Divulgação)

Na sexta-feira (23/1), o grupo brasiliense Mundo de Lírio lança o álbum Lírio para Dormir. Composto por oito faixas instrumentais que unem música e animação, a obra busca criar um ambiente acolhedor e relaxante para as crianças. A produção estará disponível nas principais plataformas de streaming e será lançada na primeira edição do Mercado de Animação Ibérico-Americano (MAIA), em Portugal. 

Parte do projeto Lírio Baby, Lírio para Dormir é o primeiro de uma sequência que conta com outros três álbuns musicais e foi pensado para quem cuida de crianças. O primeiro disco conta com as faixas sem vocal e busca ser uma alternativa para acalmar crianças. 

As músicas foram compostas por Amanda Fernandes, Debora Valendo e Leandro Moraes. Os músicos Sascha Kratzer e Rafael Maklon, que também participaram das composições, são responsáveis pela interpretação das obras. 

Ao todo, o projeto completo conta com mais de 26 episódios e busca conectar as crianças à natureza. As músicas contam a história de uma criança de 5 anos, filho de mãe solo, que deve lidar com as dificuldades da infância. A mãe do personagem trabalha com botânica e, nas árvores, encontra ensinamentos essenciais para a vida. A série busca homenagear o Cerrado e, em cada episódio, o personagem se transforma em uma espécie de árvore diferente e aprende com ela. 

