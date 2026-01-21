Inscrições prorrogadas para exposição no Museu Nacional da República

'Desalinhos e Costuras: Arte e Loucura' tem inscrições abertas até 7 de março - (crédito: Divulgação)

A organização da exposição Desalinhos e Costuras: Arte e Loucura prevista para ser inaugurada no Museu Nacional da República no início de setembro anunciou a prorrogação do prazo para inscrições de obras até o dia 7 de março. As submissões devem ser feitas por meio de formulário on-line.

Com curadoria de Tânia Rivera, três obras serão selecionadas para a mostra, com premiação de R$4 mil para cada uma. A segunda edição do projeto Desalinhos propõe reflexões entre saúde mental e arte, promovendo diálogos para a inclusão social por meio da arte e a desconstrução de estigmas ligados a cuidados psicossociais.

Iniciado em 2023, o projeto realizou a primeira edição no Espaço Cultural Renato Russo, com programação que incluiu exposições, performances e oficinas ministradas por pacientes da rede de saúde mental, artistas e ativistas. A edição deste ano, que tem o objetivo de dar visibilidade a produções artísticas originadas em contextos de sofrimento psíquico, é coordenada por Yasmin Adorno e feita em parceria com Cia Atravessa a Porta, Maluco Voador e Bloco do Rivotrio.

Serviço

Inscrições para mostra Desalinhos e Costuras: Arte e Loucura

Até 7 de março, por meio de formulário virtual. Aberto para artistas de todo o país e estrangeiros com residência no Brasil.