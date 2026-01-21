Cia Novos Candangos volta aos palcos com vivências da comunidade LGBTQIAPN+

Cia Novos Candangos faz as últimas apresentações do espetáculo Memórias Coloridas – Vozes LGBTQIAPN+ - (crédito: Divulgação)

A Companhia Novos Candangos apresenta, na sexta-feira (23/1), no sábado (24/1) e no domingo (25/1), as últimas sessões do espetáculo Memórias Coloridas — Vozes LGBTQIAPN+. Trata-se de uma montagem inspirada em histórias e vivências reais de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. A peça será realizada no Teatro Oficina Perdiz, na 710 Norte.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Taylor Swift é a mais jovem a entrar para o Hall da Fama dos Compositores

O espetáculo é montado a partir de um conjunto de quadros ambientados no fictício Cabaré Candango Fubango, um espaço que busca misturar canto, dança e performance. A partir disso, dez personagens conduzem narrativas que transitam entre lembranças difíceis e experiências marcadas por afeto, alegria e celebração da diversidade. A proposta do grupo é criar uma peça acessível, direta e sensível que dialogue com diferentes públicos a partir de histórias pessoais.

O processo de criação da peça partiu de memórias pessoais do elenco e de relatos coletados junto a pessoas que vivenciam situações de exclusão e marginalização social. A montagem busca transformar essas experiências em linguagem cênica para dar voz à pluralidade de trajetórias presentes na comunidade LGBTQIAPN+.





Serviço

Memórias Coloridas - Vozes LGBTQIAPN+

Nos dias 23/01 e 24/01 às 20h; e dia 25/01 às 19h. No Teatro Oficina Perdiz. Ingressos a partir de R$30, disponíveis no Sympla. Não recomendado para menores de 14 anos.





*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel





