Alice Carvalho comemora indicações de O Agente Secreto ao Oscar

Atriz comemorou nas redes as quatro nomeações do filme de Kleber Mendonça Filho e exaltou Wagner Moura, indicado a melhor ator

Alice Carvalho celebra nas redes as quatro indicações de O 'Agente Secreto' ao Oscar 2026 - (crédito: Divulgação/Rede Globo)
A atriz Alice Carvalho, intérprete de Fátima em O Agente Secreto, comemorou as 4 indicações do longa de Kleber Mendonça Filho no Oscar de 2026. “4 indicados ao Oscar se olhando! É nosso Brasil!!!”, escreveu no X (antigo Twitter) ao compartilhar uma foto com Gabriel Leone e Tânia Maria.

A produção concorre pelas estatuetas nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura. “Oficially Oscar nominees? Meu Deus, como vim parar aqui? Só tenho seis anos”, brincou Alice em outra publicação. “E vai ter clima de copa sim abram suas cervejas”, também republicou a atriz. 

Alice aproveitou a ocasião para comemorar a indicação de Wagner Moura a Melhor Ator, com quem contracena no filme como parceira romântica. “Chorei demais por ele, referência pra minha geração em todos os sentidos. Grande brasileiro! Rodelas, sertão, Bahia”, escreveu como legenda ao postar uma foto abraçando o ator. 

Com mais de 1 milhão de ingressos vendidos — consagrando-se como o filme de maior bilheteria nacional de 2025 —, O Agente Secreto acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que deixa São Paulo para trás após um passado violento e tenta reconstruir a vida no Recife de 1977. A tentativa de recomeço, porém, esbarra em um ambiente de vigilância, suspeitas e ameaças constantes, que expõem os medos, conflitos e traumas de um país mergulhado na ditadura.

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 22/01/2026 12:36
