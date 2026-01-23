Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (23/1)

EGOÍSMO E ALTRUÍSMO - Data estelar: Marte ingressa em Aquário.



Todos temos um papel nessa peça mundial que está em andamento, porque o conflito em andamento é eterno e universal, entre o autocentramento egoísta e a promoção de laços de interdependência entre os indivíduos, empresas, instituições e nações inteiras.



Nenhum ser humano capacitado a entender minimamente as forças que se digladiam na civilização tem a opção de ficar de fora desse enorme conflito, porque ainda que nossa parte individual nessa luta épica seja pequena, mesmo assim é valiosa, porque de pequeno em pequeno se estabelece o somatório que preserva a dignidade de nossa humanidade.



E não se trata de ser a favor ou contra absolutamente nada, se trata de advogarmos pelo realismo humano, tentando encontrar um equilíbrio entre o egoísmo e o altruísmo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Reunir pessoas significa, também, provocar discórdias, porque elas andam mais interessadas em brilhar individualmente, mesmo que equivocadas, do que se tomar o trabalho de consolidar laços de união e cooperação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Enquanto você avançar, mesmo que de forma atrapalhada, o cenário irá se acomodando e se tornando favorável. Portanto, reduza o tempo da reflexão e se dedique à ação, porque assim você colherá ótimos resultados.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Passe em revista todas suas certezas, principalmente aquelas que serviram, recentemente, para alimentar disputas. As certezas são confortáveis, mas do jeito veloz que o mundo anda mudando, essas também hão de mudar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Desponta no horizonte a necessidade de romper com algumas pessoas que, eventualmente, podem ter sido importantes nalgum momento de sua vida, mas como tudo anda se transformando rapidamente, deixaram de sê-lo. Distância.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Se as pessoas ficam um pouco mais hostis que o habitual, em vez de sua alma se sentir ofendida e desafiada a reagir, procure aceitar a situação como um sinal de que, finalmente, os pontos nevrálgicos estão sendo tocados.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

No momento em que você perceber uma potencialidade, evite hesitações, siga em frente e faça o possível para começar a explorar essa oportunidade, a despeito de que ninguém aconselhe você a seguir por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Tome as iniciativas pertinentes para satisfazer suas pretensões, contando com que, nesta parte do caminho, não haverá gente ajudando ou colaborando, até muito pelo contrário. É uma realidade que há de se ter em conta.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

É tentador bater na mesa e impor suas condições, mas nada disso garantiria os resultados pretendidos, porque muito provavelmente as pessoas em questão apresentarão resistência, se sentindo ofendidas. Reflexão.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

As atitudes agressivas demonstram cansaço e impaciência e, em vez de solucionarem o que se apresenta, colocam os relacionamentos numa rota de discórdia da qual, depois, será difícil desviar. Melhor isso não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Quando os próprios sentimentos não brindam com o bem-estar buscado, a alma se volta aos objetos exteriores, tentando equilibrar a situação. Nada de errado com isso, mas é uma situação que precisa de atenção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Melhor tomar atitudes impulsivas do que continuar esperando por um momento melhor para aliviar sua alma de tanta coisa que ficou atravessada na garganta e no corpo. Às vezes é preciso chutar o balde, ou não?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Os sacrifícios que você faz por outras pessoas precisam ser administrados com mais sabedoria, porque a experiência já deve ter comprovado a você que nem todas as pessoas merecem esse tipo de atitude. Ou não?